Scompare Gallanti, da presidente dell’Autorità Portuale varò il piano regolatore del porto

Questa mattina all’età di 80 anni è mancato l’avvocato Giuliano Gallanti. Di lui viene ricordato l’impegno politico e istituzionale che lo ha portato alla presidenza del consiglio regionale della Liguria e alla delega di vice presidenza della giunta regionale con delega all’Ambiente, alla presidenza dell’Autorità Portuale di Genova (che guidò per due mandati, dal 1996 al 2004) e successivamente della presidenza dell’Autorità Portuale di Livorno. Insignito dell’Ordre National du Merite dal Presidente della Repubblica francese, è stato anche presidente di Villes et Ports e di ESPO.

In qualità di presidente dell’Autorità Portuale, nel 2001 aveva varato il piano regolatore del porto, il primo in Italia, chiamando un gruppo di architetti di fama internazionale come Rem Koolhaas, Manuel de Solà-Morales, Marcel Smets, Bernardo Secchi, a ripensare le zone portuali e quelle di confine con la città.

