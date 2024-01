Salta un treno per pendolari da ponente, la protesta dei viaggiatori

Stefania viaggia ogni mattina da Pegli per raggiungere il posto di lavoro: «Il treno delle 6:59 non è partito da Savona. Primo treno utile alle 7:13. Pegli col nuovo orario ha perso un treno in orario utile per studenti e lavoratori (anticipato di 7 minuti n.d.r). Stamattina i viaggiatori di tre treni in uno solo». Ovviamente, non solo chi viaggia da Pegli, ma tutti gli utenti del ponente della città

Pendolari sempre più in difficoltà a causa delle riduzioni di convogli e dei guasti dei treni Trenitalia. Lo denuncia una dipendente comunale, Stefania Ponzano, che racconta: «Prima c’erano treni da Pegli alle 6:50, 6:59 e 7:13. Ora sono alle 6:43, alle 6:59 e alle 7:13 e in casi come quello di stamattina, quando è saltato quello delle 6:59, ci sarà il mondo 3 treni in uno».

Vero che il primo treno è stato anticipato solo di 7:00 minuti, ma per chi viaggia quotidianamente per andare al lavoro vuole dire alzarsi prima ogni giorno e dover vagare all’arrivo per la città, magari col freddo, per un tempo più lungo prima di potersi presentare in ufficio o a scuola.

Stamattina, poi, il treno 22821 da Savona per Recco non è partito da Savona per «per consentire un ulteriore controllo tecnico prima della partenza».

