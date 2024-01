Seconda puntata di “Scuola di Botte”, faccia a faccia con i centri sociali. La Procura indaga sulla spedizione genovese dello youtuber

L’ex boxeur romano Simone Cicalone, con altri sei romani e un nutrito gruppo di genovesi, ha cominciato a riprendere da vicino i molti stranieri fermi in piazza Santa Fede. Sono usciti dal centro sociale occupato gli attivisti dell’AutAut che gli hanno contestato le riprese. Ne è nato uno scontro verbale. Ancora una volta i romani hanno faticato a controllare i genovesi che erano con loro e di nuovo si è rischiato lo scontro fisico

Microfoni e telecamere puntate in faccia agli stranieri che la notte si ritrovano in piazza Santa Fede, in via delle Fontane, tra via Gramsci e piazza della Nunziata, all’altezza dell’imbocco di via Pré. La corposa squadra dello youtuber ha rischiato nuovamente di accendere la miccia di un potenziale grave problema di ordine pubblico.

A destra: Simone Cicalone

Nella seconda puntata genovese del canale “Scuola di Botte” si vedono i giovani dei centri sociali che si parano davanti alle telecamere per impedire le riprese. Cicalone dice che uno lo ha preso per un braccio. L’audio restituisce la pressante richiesta al gruppo di andarsene da parte degli attivisti dei centri sociali. Per fortuna, non scoppia la rissa né con gli stranieri né coi ragazzi dell’AutAut. Lo youtuber, tutt’altro che sprovveduto, prima ricorda ad alta voce che in luogo pubblico si può riprendere (vero, ma è vietato diffondere poi, con qualsiasi mezzo, le immagini di persone riconoscibili) e a un certo punto tenta di portare via i suoi perché si rende conto che la situazione sta degenerando, ma questi, come nella scorsa puntata, non rispondono immediatamente all’ordine e Cicalone fa una grande fatica a convincerli ad arretrare, col rischio, proprio come nella scorsa puntata, che dalle parole si passi alle mani.

L’ex pugile dice anche che «un tunisino aveva un coltello». Se è così, per fortuna non è stato usato. Cicalone dice anche che il ragazzo dell’AutAut che ha cercato di convincerlo ad andarsene con tutto il codazzo è un figlio di papà perché aveva addosso abbigliamento costoso e rimprovera ai ragazzi dei centro sociali di essersi coperti il volto. Non tutti lo hanno fatto, ma le telecamere puntate hanno spinto molti ad alzare la sciarpa sul viso per non essere ripresi. Qualcuno, è vero, aveva bottiglie in mano, ma non venivano brandite. Un giovane di quelli che tentano di allontanare il drappello che scorta lo youtuber spiega di seguire sempre Cicalone e di essere un suo fan, ma che aggiungere che andare a riprendere gli stranieri in volto non va bene.

La terza puntata su genova è stata girata a Begato e sarà diffusa nei prossimi giorni.

Ieri la Procura ha chiesto alla Digos di indagare sul giro in centro storico di Cicalone. E in corso l’identificazione dei ragazzi genovesi che hanno scortato lo youtuber. Il procuratore Nicola piacente, dopo aver visto il primo video, ha parlato di un «fatto grave».

