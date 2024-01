Il Governo taglia l’indennità di malattia dei naviganti, domani presidio sotto la Prefettura

Domani, giovedì 25 gennaio, dalle 9:30 alle 12:30 si terrà un presidio unitario di protesta davanti alla Prefettura di Genova organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Genova e Liguria, per chiedere maggiore rispetto e tutela nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che portano avanti un settore strategico e vitale non solo per l’economia regionale, ma per tutto il Paese

In seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2024 è stata confermata la decurtazione dell’indennità di malattia per il comparto dei marittimi. Pertanto, domani, giovedì 25 gennaio, dalle 9:30 alle 12:30 si terrà un presidio unitario di protesta davanti alla Prefettura di Genova organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Genova e Liguria, per chiedere maggiore rispetto e tutela nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che portano avanti un settore strategico e vitale non solo per l’economia regionale, ma per tutto il Paese.

«Sui lavoratori marittimi già grava un recupero salariale, che risulta incapace di offrire adeguate garanzie, considerato che la stessa indennità non viene erogata in tempi certi” – sottolineano le organizzazioni sindacali –. Quello previsto dalla Legge di Bilancio, è un provvedimento che rischia di minare anche la sicurezza sul lavoro dei marittimi, per questo motivo chiediamo al Governo di annullarlo”.

Nel contempo, con l’obiettivo di risolvere tali problematiche, è stato chiesto e ottenuto un incontro con la Direzione Centrale Nazionale dell’Inps per il prossimo 30 gennaio.



Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato lo stato di agitazione nazionale già in data 15 gennaio, stato di agitazione che vedrà continuità attraverso il presidio di protesta che avrà luogo giovedì 25 gennaio davanti la sede della Prefettura, in largo Lanfranco.

«La motivazione di questo presidio – dice Luciano Rotella, funzionario Porto e Mare Filt Cgil Genova – è la necessità di combattere una misura che fa parte dell’ultimo documento economico del Governo e che va a colpire una categoria già estremamente disagiata e precaria che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici marittime, i quali sono precari per eccellenza e fanno un lavoro che non è con riconosciuto come lavoro usurante. Già in questo c’è un assurdo perché se lavorare in mezzo al mare non è usurante, io non so cosa lo possa essere. Hanno subìto una decurtazione dell’indennità di malattia che dal 75% della paga totale passa al 60% e non si capisce se calcolato sulla paga base o sull’ultima retribuzione, quindi potrebbe essere una decurtazione anche molto più importante di un 15%».

«Noi siamo assolutamente in disaccordo, vogliamo che la politica si muova in questo senso – prosegue Rotella -. Troviamo paradossale che in un momento di crisi in cui le giovani generazioni potrebbero avvicinarsi a questa professione e addirittura da parte delle istituzioni, c’è in qualche modo viene riconosciuta da parte anche dell’associazione armatoriale, l’esigenza di un avvicinamento a questa professione dei giovani, la decisione del Governo non è assolutamente incentivante. Quindi si predica bene e si razza molto male. Come Cgil Cisl e Uil abbiamo proclamato questo stato di agitazione e organizzato dei presidi. Vogliamo che il prefetto ci ascolti e vogliamo soprattutto che si apra un ragionamento generale sulla stabilizzazione per i lavoratori marittimi, perché un marittimo non può venire licenziato quando sbarca, cosa che accade per la stragrande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici di questo settore».

