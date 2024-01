Giornalisti liguri, il 29 gennaio presidio-flashmob contro la legge bavaglio

Appuntamento alle 12:00 davanti la Prefettura, in Largo Eros Lanfranco

Associazione Ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti Liguri e Ordine dei Giornalisti della Liguria si mobilitano contro la “Legge bavaglio”.

«Gli organismi regionali di categoria organizzano un presidio e un flash mob in programma lunedì 29 gennaio alle ore 12 davanti la Prefettura di Genova, in Largo Eros Lanfranco, al quale parteciperà anche la segretaria nazionale della Fnsi Alessandra Costante – annuncia un comunicato di ordine e sindacato -. Lo scorso dicembre, la Camera dei deputati ha approvato un emendamento del deputato Enrico Costa per modificare il codice di procedura penale e vietare la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelari fino alla fine dell’udienza preliminare. Il testo approvato alla Camera costituisce una gravissima violazione dell’articolo 21 della Costituzione e va oltre la direttiva europea che non vieta in alcun modo la pubblicazione degli atti di indagine».

«Se la norma dovesse essere approvata anche in Senato ci troveremmo di fronte a un provvedimento che vuole imbavagliare l’informazione, limitando l’attività dei giornalisti e colpendo il diritto dei cittadini ad essere informati. Per questo motivo invitiamo non solo tutti i colleghi liguri a partecipare al presidio del 29 gennaio ma l’appello è rivolto a chiunque voglia scendere in piazza al nostro fianco a tutela dell’informazione che è da sempre un bene di tutti», dicono Matteo Dell’Antico (segretario dell’Associazione Ligure dei Giornalisti), Tommaso Fregatti (presidente del Gruppo Cronisti Liguri) e Filippo Paganini (presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria).

