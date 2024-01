Visita guidata ai cantieri dei restauri degli affreschi di Valerio Castello nella chiesa di San Martino di Albaro

Appuntamento domani, sabato 20 gennaio, dalle 11:00 alle 16:00. Ecco la storia della chiesa ultramillenaria e delle opere

La chiesa di San Martino d’Albaro ha più di mille anni. Dell’edificio medievale e delle modifiche nei secoli successivi non resta oggi alcuna traccia. «Alla fine del XVI secolo, benché restaurato e modificato nel tempo, l’edificio medievale risultava in cattive condizioni tanto che nella sua relazione il visitatore apostolico Monsignor Francesco Bossi lo giudicò inadeguato alle nuove esigenze del culto tridentino, soprattutto in relazione all’aumento della popolazione che afferiva alla pieve – si legge sul sito della parrocchia, a firma di Anna Maria Dagnino e Luisa Cavallaro -. Dopo alcuni interventi immediatamente successivi, nel 1614 la chiesa venne ricostruita ex novo in dimensioni più ampie, modificando e cancellando del tutto lo schema dell’edificio originario. Di questa fase conosciamo dalle fonti un dettaglio della facciata: un piccolo atrio al centro, sorretto da colonne, tipico anch’esso di un edificio rurale. Proprio a partire dalla metà del XVII secolo l’interno venne arricchito dagli affreschi di Bernardo e Valerio Castello, quest’ultimo tra i protagonisti della stagione del Barocco a Genova, oltre che entrambi parrocchiani della chiesa di San Martino». Proprio nella chiesa di San Martino sono stati entrambi sepolti.

Grazie alla collaborazione fra la Diocesi di Genova e i Musei di Genova anche il cantiere della chiesa parrocchiale di San Martino di Albaro è entrato nel giro di visite guidate dei Rolli Days, tra gli eventi collaterali. Il restauro è affidato alla ditta Maelle Restauri.

Bernardo Castello (nato e morto a Genova, rispettivamente nel 1557 e nel 1629) è stato un pittore italiano del tardo Manierismo, attivo soprattutto a Genova e in Liguria. Oltre che per i dipinti di carattere religioso era conosciuto per i suoi ritratti. Bernardo Castello nacque nel sestiere genovese della Maddalena, figlio di Antonio e Geronima Macchiavello e fratello minore di Battista Castello. Frequentò gli studi di Andrea Semino e Luca Cambiaso, ma viaggiò anche per l’Italia, formandosi un gusto proprio, non privo di grazia. Nella sua carriera produsse numerose opere e fu molto lodato da famosi letterati del suo tempo, con i quali intratteneva rapporti di amicizia e i cui apprezzamenti ricambiava con disegni e quadri. Tra gli altri fu amico di Gabriello Chiabrera e Torquato Tasso, per il quale produsse le illustrazioni per la Gerusalemme liberata (sia per la prima edizione, pubblicata nel 1590, che per la seconda, del 1617). Alcuni di questi disegni furono poi incisi a bulino da Agostino Carracci. Raffigurazioni del poema di Tasso sono i più numerosi soggetti profani nell’opera di Bernardo Castello. Oltre che a Genova, lavorò anche a Roma (Basilica di Santa Maria sopra Minerva, Palazzo Colonna, Palazzo del Quirinale) e anche per il duca Carlo Emanuele I di Savoia. È stato il capostipite di una fiorente scuola che ha dato alla Liguria artisti di valore. Ebbe tra i suoi allievi Simone Barabino, del quale però non volle apprezzare il talento: per un’irrefrenabile gelosia di mestiere lo contrastò aspramente, fino a che questi abbandonò la sua bottega nel 1605. Bernardo Castello morì dopo una breve malattia nell’ottobre del 1629, a settantadue anni, mentre era in procinto di recarsi a Roma dove era stato chiamato a dipingere un quadro per la basilica di San Pietro. Fu sepolto nella chiesa di San Martino d’Albaro, nella zona in cui abitava. Era il padre di Valerio Castello, l’ultimo dei suoi figli, nato quando il pittore era già in età avanzata.

Valerio Castello è l’autore del “San Martino e il povero”, sulla volta. Valerio Castello (nato e morto a Genova, rispettivamente nel 1624 e nel 1659) è stato uno dei principali esponenti del barocco genovese. Fu l’ultimo figlio del celebre pittore Bernardo Castello, chemorì quando Valerio aveva appena 6 anni senza modo di influenzare la formazione artistica. Restato sotto la condotta del fratello maggiore Torquato, che tentò d’instradarlo nello studio delle lettere, si distinse in giovine età per una propensione verso la pittura, rafforzata dalle osservazioni delle opere di Perin del Vaga nella Villa del Principe a Genova. Ebbe un apprendistato, tuttavia ininfluente, presso Domenico Fiasella e Giovanni Andrea De Ferrari, seguito da un viaggio di formazione a Milano e Parma, dove poté studiare in particolare le opere di Giulio Cesare Procaccini, di Correggio, di Parmigianino e di Van Dyck dai quali prese spunto per incanalare il suo temperamento poetico in una sensualità languida, basti pensare al Ratto delle Sabine o al Ratto di Proserpina. Dalle opere di Rubens trasse l’insegnamento della composizione in movimento, spesso diagonale; non trascurabili furono gli accostamenti con il Veronese sia per la struttura sia per l’equilibrio tra luce, colore, movimento e forma.

Ebbe presto diverse commesse, sia relative a quadri che ad affreschi. Molto scarse sono tuttavia le notizie documentarie certe. Fra i suoi primi capolavori sono i due dipinti la Vocazione e il Battesimo di san Giacomo dell’oratorio di San Giacomo della Marina a Genova, mentre il suo primo importante ciclo di affreschi è conservato nella chiesa di San Martino d’Albaro, dove nell’Assunta si notano già il dinamismo e la grandiosità di Rubens. Nel 1648 firma nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure San Sebastiano tra i santi Lorenzo e Rocco, cui seguono la Conversione di san Paolo, (Galleria nazionale di palazzo Spinola), il Martirio di san Lorenzo di Palazzo Bianco e tre episodi della vita di san Francesco Saverio nella chiesa del Gesù. Le altre commissioni religiose di rilievo sono la volta della chiesa di Santa Marta con l’Annunciazione, e gli affreschi della chiesa di S. Maria in Passione, di cui sopravvivono lacerti nel Museo di Sant’Agostino. Nella Pietà della Pinacoteca civica di Savona, tema replicato anche nella tela conservata al Musée des Beaux‐Arts di Nancy, l’esasperato allungamento delle membra del corpo di Cristo rimanda alle influenze emiliane di Parmigianino e Procaccini, mentre nel Il ratto delle Sabine e ne La strage degli innocenti (Kunsthistorisches Museum, Vienna) la vorticosa composizione trae ispirazione da Rubens. I due grandi cicli di affreschi profani cui lavora sono invece la decorazione dei palazzi di Giovanni Battista Balbi e Francesco Maria Balbi. Nella primavera del 1654 affresca la volta del Salotto della Fama, all’interno delle quadrature dell’ascolano Giovanni Maria Mariani (Palazzo Reale). Il suo capolavoro, realizzato tra il 1655 e il 1659, sono le volte delle sale di Palazzo Balbi Senarega. Qui realizza la Galleria del Ratto di Persefone, ove una moltitudine di divinità sono ritratte a vivaci colori e con audaci scorci prospettici che sembrano farle precipitare dalle finte architetture del bolognese Andrea Seghizzi. Nel salone maggiore, la celebrazione dei fasti della famiglia Balbi è affidata all’allegoria mitologica del Carro del Tempo. L’entusiasmo con cui i committenti accolgono queste opere porterà ad affidargli anche la Sala della Pace e la Sala di Leda. Sposatosi con Paola Maria De Ferrari nel 1657, morì improvvisamente due anni dopo e fu tumulato nella cappella di famiglia in san Martino d’Albaro. Nei pochi anni di vita riuscì ad esercitare un’enorme influenza nella pittura genovese, contribuendo alla formazione di pittori quali Domenico Piola, con il quale affrescò la chiesa di Santa Maria in Passione a Genova, che ne ereditò le commissioni alla morte, ed ebbe come discepoli Bartolomeo Biscaino, Giovanni Paolo Cervetto, Stefano Magnasco e Giovanni Battista Merano. Fu il primo a collaborare con i quadraturisti bolognesi giunti a Genova intorno alla metà del secolo, Sighizzi, Mariani, e Brozzi.

Visita straordinaria agli affreschi della Chiesa di San Martino di Albaro, sabato 20 gennaio dalle ore 11 alle ore 16. Visita guidata sul cantiere di restauro della Chiesa di San Martino di Albaro sotto agli affreschi di Valerio Castello, visibili per la prima volta da una nuova prospettiva.

