Vento di burrasca forte, chiudono parchi, e cimiteri. In sopraelevata no alle moto. Polemiche a Pegli per lo stop al mercato

Arpal ha diramato l’avviso “Rischio per vento, fenomeno molto intenso”. Scattano automaticamente le ordinanze comunali. È in atto anche un avviso per mareggiata che ha fermato il mercato di merci varie di Pegli perché troppo vicino al mare. Proteste degli ambulanti Aval

La protezione civile del Comune avverte che Arpal ha diramato un avviso per vento di burrasca forte per oggi, 19 gennaio, e domani 20 gennaio. L’agenzia regionale parla di «Ingresso di venti settentrionali in deciso rinforzo fino a burrasca anche rafficati su Centro e Ponente in tarda mattina, in estensione a Levante dal pomeriggio». In questi casi scattano automaticamente le ordinanze che per motivi di sicurezza vietano in sopraelevata il transito dei veicoli a due ruote, telonati e furgonati e impongono la chiusura di giardini, parchi e cimiteri.

Per un’altra ordinanza, quella che scatta in caso di avviso di mareggiata, non è stato allestito il mercato bisettimanale di merci varie di Pegli. Protesta sui social l’associazione degli ambulanti Aval che annuncia manifestazioni e mostra le foto che dimostrano che stamattina, all’ora in cui il mercato si sarebbe dovuto allestire il mercato, il mare non era grosso. L’ordinanza che ferma i mercati vicini al mare, che impone anche il divieto di avvicinarsi a moli e arenili, entra in vigore automaticamente quando Arpal lancia l’avviso..

