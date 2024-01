Stagione invernale troppo calda, si moltiplicano i soccorsi ai pipistrelli in difficoltà. Ricoverati al Cras Enpa

I volontari dell’associazione spiegano che gli animali non sono riusciti ad andare in letargo profondo e nelle giornate più calde si risvegliano per mangiare, non trovando però abbastanza insetti e andando in sofferenza la notte, quando si abbassano le temperature

«In questo periodo, come capita ogni anno, alloggiano nel nostro centro diversi esemplari con varie problematiche – spiegano al Cras Enpa di Campomorone -. Quest’anno, il vero freddo ha tardato molto ad arrivare – tutt’ora sta latitando – e le temperature hanno “ingannato” i pipistrelli, che non sono riusciti ad andare in una fase di ibernazione vera e propria. Come conseguenza ne sono stati rinvenuti molti di più rispetto agli anni passati: la maggior parte trovati svegli e molto magri in giorni dove la temperatura suggeriva loro di potersi svegliare per andare a caccia. La disponibilità di cibo – quindi insetti volanti – è però scarsa, in quanto zanzare e moscerini diminuiscono drasticamente già durante i primi abbassamenti delle temperature. I pipistrelli, quando vanno in ibernazione, abbassano drasticamente il loro metabolismo e sopravvivono grazie alle riserve immagazzinate precedentemente. Ogni volta che l’animale si risveglia, spreca un’enorme quantità di energie che deve subito compensare andando a caccia per mangiare. Se l’apporto viene a mancare, chiaramente i pipistrelli vanno in sofferenza. Inoltre, durante le notte, le temperature sono più basse rispetto al giorno. Se un pipistrello non dovesse riuscire a rientrare nella sua tana perché troppo debole, a incidere sulle sue condizioni saranno anche la mancanza di un riparo caldo dove poter riposare.

Ed ecco perché, viste le temperature, potreste imbattervi in uno di loro nonostante l’inverno. Ricordiamo infatti, che se viene trovato un pipistrello a terra in pieno giorno, è bene raccoglierlo, metterlo in una scatola al sicuro e telefonarci subito per valutare le sue condizioni e il da farsi».

Chi vuole aiutare il Cras Enpa può sapere come cliccando qui: https://linktr.ee/crasenpagenova

