Partono i Rolli Days, tutte le visite gratuite o a pagamento fino a domenica

L’edizione invernale dei Rolli Days, prevista dal 19 al 21 gennaio, vuole raccontare i contrasti sociali, urbani, artistici della Genova cinque e secentesca, una città ricca e complessa dove un ristretto gruppo di famiglie dalle ricchezze straordinarie governava una massa d’individui poverissimi, dove accanto alle monumentali vie dell’aristocrazia si insinuavano le strade più umili, dove gli stessi artisti raccontavano le avventure degli eroi e degli dei nei palazzi, e le storie dei santi nelle chiese.

Questa edizione dei Rolli Days presenta quindi numerosi eventi collaterali dedicati a Fabrizio De Andrè a 30 anni dalla morte, che faranno vivere le piazze del centro storico.

Per le visite è necessaria la prenotazione al link https://rollidays.happyticket.it/

I Palazzi visitabili

Palazzo Antonio Doria Spinola (Prefettura)

venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Pantaleo Spinola Gambaro

sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Franco Lercari (Parodi)

venerdì ore 17-19; sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio)

venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Angelo Giovanni Spinola

sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Gio Battista Spinola (Doria – Circolo Tunnel)

sabato e domenica ore 10-18

Palazzo Nicolosio Lomellino

Mostra a pagamento

Palazzo Niccolò Grimaldi (Tursi – ingresso da Palazzo Bianco)

venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-18. Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco)

venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-18. Accessibile alle persone con disabilità

Palazzo Gio Francesco e Ridolfo Brignole Sale (Palazzo Rosso)

venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-18. Accessibile alle persone con disabilità

Palazzo Gerolamo Grimaldi (Palazzo della Meridiana)

venerdì 15-19; sabato e domenica 10-19. A pagamento: venerdì 19 gennaio 2024, atrio e colonnato visitabili gratuitamente; salone del Cambiaso ingresso 3 euro (visitabile solo venerdì 19 gennaio)

Palazzo Lomellini Patrone (Comando Militare)

venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-12 e 14-18

Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Senarega)

sabato e domenica ore 10-19

Palazzo dell’Università

sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale)

venerdì 9-19; sabato 9-10; domenica 13:30-19 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Accessibile alle persone con disabilità – A pagamento – Tariffa ridotta € 2 – Biglietti a questo link

Palazzo Gio Battista Centurione Pitto

sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Francesco Grimaldi (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola)

venerdì 9-19; sabato 9-10; domenica 13:30-19 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Accessibile alle persone con disabilità – A pagamento: Tariffa ridotta € 2 – Biglietti a questo link

Palazzo Ambrogio di Negro

venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19 – Accessibile alle persone con disabilità.

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19 – A pagamento: Tariffa € 8 – Biglietti acquistabili in loco

Palazzo Nicolò Spinola Franzone

venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Cattaneo Della Volta

venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19.

Ville e altri siti:

Villa del Principe

venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19 – Accessibile alle persone con disabilità – A pagamento: Tariffa € 6 – Biglietti acquistabili in loco

Villa Pallavicino delle Peschiere

sabato e domenica ore 10-19

Villa Duchessa di Galliera, Mostra “Sacro e Profano”

sabato 10 – 18 e domenica 10 – 18 (ultimo ingresso ore 17) – A pagamento: Tariffa € 5 –

Biglietti acquistabili su https://www.happyticket.it/genova/locations/9343-parco-villa-duchessa-di-galliera.htm

Sede BPER, mostra “Nelle stanze dell’arte. Itinerario tra capolavori di una quadreria genovese

sabato e domenica ore 10-19

Chiesa di Santa Maria Maddalena

venerdì ore 15-17:30; sabato ore 10-17:30; domenica ore 12-17:30

Basilica di San Siro

venerdì ore 15-19; sabato ore 10-18; domenica ore 12-18

Chiesa di San Pancrazio

venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19

Chiesa di San Luca

venerdì ore 15-19; sabato ore 10-16:00, domenica ore 10-16:30 e 17:30-19

Chiesa di Santa Maria di Castello

venerdì ore 15-19; sabato ore 10-19; domenica ore 12:30-19

Cattedrale di San Lorenzo

venerdì ore 15-17; sabato ore 10-11:30 e 15-17; domenica ore 15-17

Chiesa di San Donato

venerdì ore 15:30-18; sabato ore 10-12 e 15:30-18; domenica ore 15:30-18

Basilica di Carignano

A pagamento in contanti.

Chiesa di San Benedetto al Porto

venerdì ore 15-19; sabato ore 10-16:30 e 17:30-19; domenica ore 10-11:30 e 13-19

Albergo dei Poveri

sabato e domenica ore 10-19 – A pagamento: Tariffa € 4 – Biglietti acquistabili in loco

Teatro Carlo Felice

venerdì ore 15-18:30; sabato e domenica 9:30-13:30

Biblioteca Berio

venerdì ore 15-18:30; sabato 10-18:30

Archivio di Stato

domenica ore 10-18

Anche questa edizione dei Rolli Days prevede numerosi eventi collaterali, tutti a ingresso gratuito.

Tra i principali:

La Via del Campo di Fabrizio De André, visite guidate gratuite nei luoghi di De André, a cura di Via del Campo 29R (sabato h 10 – 11 – 15 e domenica h 11 – 15)

Barre per Faber – De André Memory Freestyle a cura di Comunità di San Benedetto al Porto in collaborazione con Genova Hip Hop Festival (venerdì 19 h 17 Ex Oratorio di San Tommaso – via delle Fontane 36b)

Concerto del duo Valerio Giannarelli e Fabrizio Del Giudice chitarra e violino, a cura del Teatro Internazionale di Quartiere, in collaborazione con il conservatorio di musica Niccolò Paganini Genova (venerdì 19 h 17, piazzetta Cambiaso 1)

Presentazione libro Mille Papaveri Rossi di Sergio Badino (sabato 20 h 15 Palazzo Tursi – Salone di Rappresentanza)

Parola di Faber – Un viaggio nelle canzoni di Fabrizio De André e dei suoi amici cantautori a cura di Via del Campo 29R (sabato 20 h 17, Oratorio di San Filippo, via Lomellini 10)

Il Coro Popolare della Maddalena canta De André, a cura della Comunità di San Benedetto al Porto (domenica 21.01.2024 ore 19.00 Chiesa di San Benedetto al Porto – via San Benedetto 12)

Visita ai restauri degli affreschi della chiesa di San Martino di Albaro



Visita guidata nel cantiere di restauro degli affreschi di Valerio Castello visibili per la prima volta da una nuova prospettiva, nella chiesa di San Martino di Albaro (sabato 20 gennaio, dalle 11 alle 16)

