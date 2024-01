Carcere di Marassi in rivolta: i detenuti danno fuoco alle celle. Evacuato un piano, due agenti penitenziari feriti

Sommossa dopo che era stato intercettato un pacco con droga e cellulari, tirato da corso De Stefanis da un ragazzo di 19 anni agli ex compagni di detenzione: carcerati barricati nelle celle hanno dato fuoco a agli oggetti a loro portata dopo essersi cosparsi di olio

La Penitenziaria ha intercettato il lancio del pacco e ha arrestato l’ex detenuto. La notizia si è sparsa in fretta tra i detenuti che prima hanno cominciato a rumoreggiare, poi hanno dato l’avvio al tamtam per la rivolta. In diverse celle, gli occupanti si sono barricati, per poi cospargersi d’olio e iniziare a dar fuoco agli oggetti a loro portata. S’è rischiata la strage.

La sommossa è partita dal piano terra dove gli agenti sono riusciti ad entrare nelle celle per mettere in salvo gli stessi detenuti che avevano dato il via alla protesta. Uno ha anche opposto resistenza ed è stato arrestato. Due gli agenti feriti nelle fasi concitate della repressione della rivolta e dello spegnimento delle fiamme.

Il carcere di Marassi è da tempo afflitto da importante sovrappopolamento detentivo: i detenuti sono, in media, dal 12o al 200 per cento in più rispetto a quelli previsti.

