La Coppa Davis arriva a Genova. Sarà esposta a Palazzo Tursi

Dal 26 al 30 gennaio. Previsti eventi e incontri dedicati al pubblico, alle scuole e al mondo del tennis ligure nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport

La magia e il prestigio della Coppa Davis arrivano a Genova. Il trofeo sarà esposto nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi e visibile a tutti da venerdì 26 a lunedì 29 gennaio dalle ore 9 alle 19, martedì 30 gennaio dalle ore 9 alle ore 12.

L’evento, fortemente voluto dalla FITP Liguria e dal Comune di Genova, è tappa del Trophy Tour della Federazione Italiana Tennis e Padel, ad onorare il già fitto calendario eventi di “Genova 2024, Capitale Europea dello Sport”.

“Siamo orgogliosi di ospitare la Coppa Davis a Genova – conferma Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova – e regalare a tutti i genovesi e in particolare agli sportivi e appassionati di tennis, l’opportunità di vedere da vicino un trofeo che è uno dei simboli della storia dello sport mondiale. L’arrivo della Coppa Davis è un altro momento di grande visibilità nazionale per “Genova 2024” e segue di pochi giorni l’inaugurazione della Mostra delle Società Centenarie promossa dal Coni, visitata dal Ministro allo Sport, Andrea Abodi”.

“Un’occasione unica per essere davvero partecipi di un successo che non è stato soltanto del tennis – spiega Andrea Fossati, Presidente FITP Liguria – ma di tutti gli italiani, sportivi e non.

La Coppa Davis farà il Giro d’Italia e non poteva che essere Genova, Capitale europea dello sport per il 2024, una delle primissime tappe”.

Le iniziative in programma per i Coppa Davis Days saranno numerose. Tutte le scuole del Comune di Genova, così come le scuole tennis di tutta la Liguria, saranno invitate a visitare la sala di rappresentanza di Palazzo Tursi per un incontro ravvicinato con la leggendaria “insalatiera”.

Domenica 28, alle ore 18, la Coppa sarà ammirata dai dirigenti dei Circoli affiliati tennis e padel della Liguria, che parteciperanno alla Cerimonia annuale di premiazione organizzata dalla FITP Liguria.

Non è escluso che alcuni componenti la squadra italiana di Coppa Davis riescano a raggiungere il capoluogo ligure per un evento a sorpresa. Ricordiamo il legame di nascita con la nostra regione per Matteo Arnaldi, e di tesseramento per Lorenzo Musetti, Simone Bolelli. Ligure di adozione Jannik Sinner, cresciuto tennisticamente a Bordighera nella Academy di Riccardo Piatti; legame affettivo anche per Lorenzo Sonego in ascesa inarrestabile dopo aver vinto per due edizioni consecutive l’Aon Open Challenger di Genova.

Genova e la Coppa Davis. Un feeling speciale nato nel lontano 1928, conta ad oggi nove incontri, sette vittorie, due sole sconfitte. La Liguria portafortuna in Davis, ricordando la vittoria a Sanremo nell’ottobre 1982 contro la Corea del Sud. Più recentemente è da ricordare Italia – Svizzera del 2009, con in campo Roger Federer, e nove anni dopo l’ultimo incontro con la Francia nel 2018.

In copertina: foto di Giampiero Sposito

