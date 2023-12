Giocattoli e cosmetici cinesi non conformi e abbigliamento contraffatto sequestrati da Polizia locale e Guardia di Finanza

Sequestrati più di 300 pezzi. Sanzionato un negozio di via Bersaglieri d’Italia, denunciato un venditore abusivo che teneva la merce contraffatta in un appartamento di vico del Roso, nel centro storico

Nell’ambito del controllo territoriale interforze delle attività commerciali del centro storico, operazione congiunta, ieri, degli agenti del Nucleo Anticontraffazione del Nucleo Commercio RSU della Polizia Locale e dei militari del Comando Provinciale di Genova del Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza.

Agenti e militari hanno effettuato un’ispezione, in via amministrativa, di un’impresa di rivendita di merce, per lo più proveniente dalla Cina, in via Bersaglieri d’Italia. L’ispezione era focalizzata sulla corretta applicazione delle prescrizioni previste dal codice del consumo e sulla sicurezza dei giocattoli e di prodotti di cosmetica. Sono state riscontrate inadempienze sull’etichettatura dei prodotti essenzialmente di pelletteria (ai sensi del decreto legislativo 206/2005) con conseguente contestazione amministrativa al titolare di nazionalità cinese e pagamento di 1.032 euro. È stato anche effettuato il sequestro delle merci non conformi per un totale di 3.185 pezzi di merci varie contenuti in 30 colli, debitamente sigillati e lasciati in sequestro al titolare dell’attività.

Sempre ieri, nel turno pomeridiano, le pattuglie Aquile del Nucleo Antidegrado Reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale, durante un servizio in borghese mirato alla prevenzione e alla repressione del commercio di merce contraffatta, hanno attenzionato un civico di vico del Roso. Dall’attività di osservazione il personale delle pattuglie Aquile ha notato la presenza di persone impegnate nell’acquisto di merce contraffatta. Durante la perquisizione sono stati trovati 71 pezzi di abbigliamento contraffatto di alta qualità, per i quali si è proceduto al sequestro penale. Al responsabile della detenzione e vendita del materiale, sono stati sequestrati 1.370 euro in contanti. Pertanto, si è dato seguito alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria a piede libero.

