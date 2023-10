Raffica di interventi dei Vvf e della PL per i danni del maltempo. Nella notte chiusa via Redipuglia

In via Motta, a Quezzi, è caduto un albero difronte all’ingresso dell’asilo Il Glicine. È intervenuta Aster che ha messo insicurezza il luogo.

A Sestri Ponente, in Traversa Ferrando, si è aperto un buco nell’asfalto. Anche in questo caso è intervenuta Aster per mettere in sicurezza l’area in attesa dell’intervento previsto per questa mattina.

In via Donizetti, sempre a Sestri Ponente, è avvenuto il distacco della copertura di un tetto.

Il via Berlioz, a Rivarolo, alcuni arbusti di grandi dimensioni sono caduti nel parcheggio. L’area è stata messa in sicurezza.

In via Pegli tombino delle fibre ottiche scoperchiato. Intervenuto Aster e Open Fiber. È stato necessario mettere transenne per restringere la carreggiata.

In via Romairone, a San Quirico, le fogne dell’Ipercoop sono esondate. È intervenuto l’autospurgo.

In via Venezia ha ceduto il soffitto del bagno di un appartamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno interdetto l’accesso al vano.

In via Mendozza ha ceduto un muraglione. Tredici gli sfollati.

In via Redipuglia, a Quarto, alle 23:15, s’è verificata la caduta di un albero sulla carreggiata. La strada è rimasta chiusa fino all’1:30.

In via Bobbio, a Staglieno, si è verificata la caduta di calcinacci dal civico 184.

