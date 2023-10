I temporali scaricano in mare. Oggi ancora piogge e vento forte. Venerdì ulteriore peggioramento

Stanotte le forti piogge si sono scaricate soprattutto al largo dello Spezzino. Domani venti di burrasca forte: le raffiche potranno arrivare a 100 km/h, Arpal prevede mareggiata intensa

Un’intensa struttura temporalesca organizzata e persistente ha continuato a insistere sull’area di mare davanti alla costa spezzina con notevole attività elettrica associata; le celle temporalesche seguendo una direttrice da sudovest verso nordest hanno raggiunto a più riprese la costa determinando nella fase più intensa forti precipitazioni sulla parte più orientale dello Spezzino. Altrove si sono registrati rovesci e temporali sparsi di intensità al più moderata. Cumulata oraria di 34.6 mm a Castelnuovo Magra, 17.2 mm in 15 minuti a Equi Terme (comune di Fivizzano) e 12.6 mm in 15 minuti a Chiavari. Cumulata massima giornaliera a Rocca Sigillina (comune di Filattiera), dove sono caduti 74.6 mm nelle ultime 24 ore.

Sullo Spezzino dopo aver fatto registrare raffiche fino a 60-85 km/h da est, sudest la ventilazione è attualmente in attenuazione su valori moderati; sul centro della regione invece si assiste a un’intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali con locali raffiche intorno a 50 km/h.

Secondo Arpal, oggi permarranno condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE, forti o organizzati su A, bassa probabilità di temporali forti su D. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE, moderata su A; le cumulate saranno elevate su CE, significative su ABD. Venti di intensità fino a burrasca settentrionali su B, meridionali su C; forti settentrionali su A.

Per domani, venerdì, le previsioni Arpal parlano di una nuova fase di marcata instabilità per il transito di un sistema frontale. Fenomeni diffusi anche a carattere di temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le aree. Precipitazioni con intensità fino a forte e cumulate elevate su ACE. Ventilazione in aumento fino a burrasca forte su tutte le zone, raffiche superiori a 100 km/h in particolare sui rilievi. Moto ondoso in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense da sud ovest su tutte le coste (periodo fino a 9 secondi).

