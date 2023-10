Mostra Itadakimasu, show cooking “La cucina giapponese tra leggenda e folclore”

Domenica 22 ottobre la sfida culinaria a tema “Food Wars!” tra Sam e Manuela Costantini, concorrente di Masterchef Italia 7

Un incontro dedicato a “La cucina giapponese tra leggende e folklore” e un’avvincente sfida culinaria ispirata al manga e anime “Food Wars!” di Yuto Tsukudasono gli eventi collaterali che questo fine settimana animeranno la mostra Itadakimasu. Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime, in corso al Palazzo della Meridiana di Genova, che ci invita ad esplorare il profondo legame tra cultura, animazione e cucina nipponica. Protagonisti dei due appuntamenti saranno Sam di @pranzoakonoha, curatore dell’esposizione, la tiktoker @japan.addicted.lila e Manuela Costantini, abilissima concorrente della settima stagione di MasterChef Italia. All’ingresso tutti i visitatori riceveranno un piccolo ricettario sulla cucina degli anime con le creazioni culinarie ideate dal curatore della mostra e da lui spiegate passo passo.

La cucina giapponese tra leggende e folklore

La cultura popolare giapponese è piena di leggende e molte di queste sono legate al cibo, che nel Paese del Sol Levante non è semplicemente un pasto, ma un rifugio dell’anima, una fonte di crescita personale. Spesso gli anime riescono ad indagare con grande efficacia, più di qualsiasi altra cosa, il fortissimo legame tra cucina e cultura popolare, portando alla luce storie di incredibile fascino: proprio quelle “piccole storie nascoste nella cucina degli anime” che l’esposizione vuole raccontare. Se siete curiosi di conoscerle, non potete perdervi la conferenza con show cooking “La cucina giapponese tra leggende e folklore”, che sabato 21 ottobre, alle 16, vi porterà a scoprirne una rassegna entusiasmante insieme a Sam di @pranzoakonoha e a Ilaria Cavaliere, che sotto il nome di @japan.addicted.lila, su Instagram e su Tik Tok, dove è seguita da più di 175.000 persone, condivide ogni giorno la sua passione per il Giappone e tiene lezioni di giapponese per principianti.

Armonie del Sol Levante – Food Wars edition!

Domenica 22 ottobre, sempre alle 16, si prosegue con la dimostrazione culinaria “Armonie del Sol Levante – Food Wars edition!”, un incredibile viaggio alla scoperta di venti ingredienti tipici del Giappone. A guidarvi saranno Manuela Costantini, concorrente di Masterchef Italia 7 distintasi per la grande abilità nel gestire notevoli quantità di materie prime, e Sam di @pranzoakonoha: la sfida per i due cuochi, ispirati dal manga e anime “Food Wars!”, sarà quella di unire tutte le primizie proposte in unico piatto che sappia giocare con la tradizione nipponica e l’equilibrio dei sapori.

Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, anche se acquistato in una giornata precedente rispetto a quella in cui si svolgono. Il pubblico può anche partecipare soltanto all’evento collaterale desiderato, senza acquistare il biglietto dell’esposizione, ma soltanto uno dedicato al singolo evento, al costo di € 5,00, oppure partecipare all’evento e tornare a visitare la mostra per la seconda volta, al costo di € 8,00. Tutte le informazioni alla pagina degli eventi collaterali del sito www.mostraitadakimasu.it.

Anche per Itadakimasu Vertigo Syndrome, convinta della qualità delle sue esposizioni, ripropone la promozione “Soddisfatti o Rimborsati”, per la quale se non vi piace la mostra, al termine della visita vi sarà restituito l’intero costo del biglietto.

Ideata e prodotta da Vertigo Syndrome, col supporto di Palazzo della Meridiana, e curata dal food influencer @pranzoakonoha in collaborazione con la scrittrice Silvia Casini, Itadakimasu è un viaggio avvincente nel mondo della cucina e dell’animazione giapponese, in cui il cibo diventa filo conduttore tra tradizione, emozioni e avventure straordinarie. Visitabile fino al 28 gennaio 2023, la mostra espone riproduzioni fedelissime di piatti, realizzate appositamente in grandezza naturale, grazie alla peculiare tecnica giapponese dello shokuhin sampuru; meravigliose illustrazioni ispirate dai cartoni animati e dai film più amati, create appositamente per la mostra da Loputyn, BlackBanshee, Virginia Foti, Davide Gerardi e Lucia Mattioli; ancora pannelli video che mostrano, in forma di tutorial, come preparare queste famose ricette, la mostra racconta aspetti gustosi e particolari sul Giappone.

INFORMAZIONI

ITADAKIMASU. Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime

Genova, Palazzo della Meridiana (salita di San Francesco 4)

12 ottobre 2023 – 28 gennaio 2024

Orari

Martedì – venerdì 10 – 19 | Sabato e domenica e festivi 10 – 20

Biglietti

Intero 12 euro | Ridotto 10 euro | Bambini e scuole 5 euro

Abbonamento eventi 35 euro | Abbonamento eventi gold 50 euro

(I biglietti acquistati nei giorni feriali danno diritto a partecipare agli eventi del week end)

Aperture straordinarie

26 dicembre e 1 gennaio

Lunedì chiuso

24 e 25 dicembre chiuso

Sito internet MOSTRA ITADAKIMASU www.mostraitadakimasu.it

Catalogo mostra: Trenta Editore www.trentaeditore.it

