Dalle 21 allerta meteo arancione su Genova

L’allerta gialla comincerà, invece, alle 17:00

Il messaggio della Protezione Civile Comunale: allerta meteo idrologica.

🟨 GIALLA 🟨 per temporali dalle h 17:00 alle h 20:59 di OGGI 18/10/2023

🟧 ARANCIONE 🟧 per temporali dalle h 21:00 di OGGI 18/10/2023 alle h 06:59 di DOMANI 19/10/2023

🟨 GIALLA 🟨 per temporali dalle h 07:00 alle h 23:59 di DOMANI 19/10/2023

Arpal:

SI INNALZA IL LIVELLO DI ALLERTA SULLE ZONE B, C, E A PARTIRE DALLE 21:00 DI OGGI, MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE. IN DETTAGLIO:

· ZONA A: ALLERTA GIALLA SUI BACINI MEDI E PICCOLI DALLE 00:00 ALLE 15:00 DI DOMANI

· ZONA B: ALLERTA GIALLA DALLE 17:00 ALLE 21:00, ALLERTA ARANCIONE DALLE 21:00 ALLE 07:00 DI DOMANI, GIALLA DALLE 07:00 ALLE 00:00

· ZONA C: ALLERTA GIALLA DALLE 17:00 ALLE 21:00 (BACINI MEDI E PICCOLI), ALLERTA ARANCIONE DALLE 21:00 ALLE 11:00 (BACINI MEDI E PICCOLI) E GIALLA (BACINI GRANDI); ALLERTA GIALLA SU TUTTI I BACINI DALLE 11:00 ALLE 00:00

· ZONA E: ALLERTA GIALLA DALLE 17:00 ALLE 21:00 (BACINI MEDI E PICCOLI), ALLERTA ARANCIONE DALLE 21:00 ALLE 07:00 (BACINI MEDI E PICCOLI) E GIALLA (BACINI GRANDI) FINO ALLE 10:00; ALLERTA GIALLA SUI BACINI MEDI E PICCOLI DALLE 07:00 ALLE 00:00

Prosegue il tempo fortemente perturbato nella giornata di venerdì con criticità al suolo che verrà valutata nel dettaglio con le corse modellistiche di domani.

SI RICORDA CHE L’ARANCIONE È IL MASSIMO LIVELLO DI ALLERTA PER I TEMPORALI

Arpal e la Sala Operativa Regionale monitorano costantemente la situazione in atto, aggiornando le valutazioni in base all’evoluzione dei fenomeni e alle uscite della modellistica previsionale

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

OGGI MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE: Graduale aumento dell’instabiltà nel corso della giornata. Da sera alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su CE e parte orientale di B, bassa probabilità di temporali forti su A. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE; le cumulate saranno significative su BCE. Venti di intensità fino a forte settentrionali su AB, meridionali su C.

DOMANI GIOVEDI’ 19 OTTOBRE: Permangono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE, forti o organizzati su A, bassa probabilità di temporali forti su D. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE, moderata su A; le cumulate saranno elevate su CE, significative su ABD. Venti di intensità fino a burrasca settentrionali su B, meridionali su C; forti settentrionali su A.

DOPODOMANI VENERDI’ 20 OTTOBRE: Nuova fase di marcata instabilità per il transito di un sistema frontale. Fenomeni diffusi anche a carattere di temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le aree. Precipitazioni con intensità fino a forte e cumulate elevate su ACE. Ventilazione in aumento fino a burrasca forte su tutte le zone, raffiche superiori a 100 km/h in particolare sui rilievi. Moto ondoso in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense da sud ovest su tutte le coste (periodo fino a 9 secondi).

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).

