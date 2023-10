Termanini (Enpa): «Lupo visto vagare stamattina alle 5:30 in via delle Rovare. Tenete i cani al guinzaglio»

In zona esiste anche il problema di un dogo argentino che circola libero e che ha sbranato un gomito a una donna, finita all’ospedale e che ha denunciato alla Polizia

«Dalle ultime segnalazioni – si legge su un post di Termanini su Facebook, in data odierna – girerebbero tre lupi in zona Pianderlino. Uno è stato visto questa mattina alle 5:30 vagare in via Delle Rovare. Probabilmente si è perso. Si raccomanda massima attenzione a chi gira con il cane. Tenete i cani al guinzaglio».

I fenomeni successi nella zona del Bosco dei Frati sono diversi. Alcuni attribuibili a un dogo argentino che pare giri libero per la zona. Una donna è stata morsicata a un gomito e ha denunciato alla Polizia. Ha riportato gravi ferite e dopo le prime cure dovrà subire un intervento.

C’è poi la storia degli avvistamenti dei cittadini, convintissimi che si tratti di lupi, ma al momento non ci sono che alcune foto fatte da lontano con il cellulare. Il lupo è animale protetto e va tutelato. È solo rigorosamente in questo ambito che si possono pensare interventi per mettere in sicurezza le aree cittadine. Per fortuna, non sono ammesse doppiette o interventi cruenti. Non si tratta di “soddisfare” le istanze di questa o quella fazione, ma di capire se davvero un piccolo gruppo di lupi si è spinto in aree boschive e persino per le strade della città. Anche a tutela degli eventuali stessi lupi.

Buona norma è, comunque, tenere al guinzaglio i cani. I lupi difficilmente si avvicinano all’uomo.

In copertina: l’animale fotografato a luglio nel campetto adiacente il Bosco dei Frati

