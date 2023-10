Rolli Days, da venerdì a domenica cambia il percorso dei bus

A seguito della chiusura al transito veicolare di via XXV Aprile e piazza Fontane Marose in occasione dei Rolli Days, il giorno venerdì 13 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 19:00 e da sabato 14 a domenica 15 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 22:00, le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 606, 618, 634 e Volabus, le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 606, 618, 634 e Volabus modificano il percorso. Ecco come

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

Linea 34 e 634

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti dove riprendono regolare percorso.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza de Ferrari, via Dante dove riprendono regolare percorso.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

