Pusher con una dose di crack arrestato nel centro storico dalla Squadra Mobile

In manette un ventisettenne. Colto in flagrante mentre cedeva la dose a un cliente. Quest’ultimo è stato segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacenti

Gli operatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino senegalese per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, infatti, era stato notato dagli agenti nel cuore del centro storico, in una zona peraltro molto frequentata, anche per via della presenza di istituti scolastici, da numerosi studenti, proprio mentre cedeva sostanza stupefacente ad un cliente. Il cliente, immediatamente fermato, veniva trovato in possesso di una dose di crack.

Il cittadino senegalese, trovato anche in possesso del denaro costituente il prezzo dello stupefacente, veniva tratto in arresto, mentre il cliente segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti.

L’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato convalidato dal Giudice.

