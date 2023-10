Gaslini, raccolta fondi dell’Automobil Club per l’allestimento del centro elioterapico

Per ogni euro donato dai soci, l’ente ne aggiungerà uno, raddoppiando l’importo finale della donazione

L’Automobile Club Genova, nell’ambito delle sue attività di impegno sociale e sostegno alla comunità ligure, lancia una raccolta fondi per contribuire all’allestimento del centro elioterapico dell’Ospedale pediatrico Giannina Gaslini che sarà a disposizione di tutti i piccoli degenti e dei loro accompagnatori.

L’iniziativa è stata avviata il 2 ottobre e terminerà il 30 giugno 2024.

I Soci ACI potranno fare la donazione di 1 euro all’atto di acquisto dell’associazione, sia presso gli Uffici di Sede dell’Automobile Club Genova che presso gli Uffici delle 17 celegazioni ACI ubicate su tutto il territorio provinciale.

Per info consultare il sito: www.genova.aci.it



“Contiamo sul cuore dei nostri soci per aiutare i bambini del Gaslini e contribuire a realizzare uno splendido progetto dell’Ospedale”, l’invito espresso dal presidente Carlo Bagnasco e dal direttore Raffaele Ferriello.

Di seguito l’elenco degli Uffici dove poter fare la donazione:

GENOVA

Automobile Club Genova – Viale Brigate Partigiane 1a Delegazione di Marassi -Via Monticelli 12/14 R Delegazione di Molassana – Via Piacenza 268BR Delegazione di Quinto – Corso Europa 1726/2 Delegazione di San Martino – Via San Martino 76R Delegazione di Castelletto – Spianata Castelletto 6 Delegazione di Genova Centro – Galleria Mazzini 27R Delegazione di Dinegro – Via Milano 73R Delegazione di Sampierdarena – Via Avio 56R Delegazione di Sestri Ponente – Via Merano 105R Delegazione di Voltri – Piazza Gaggero 6R Delegazione di Rivarolo – Via Canepari 59 Delegazione di Bolzaneto – Via Monte Pertica 1R

PROVINCIA

Delegazione di Chiavari – Corso De Michiel 91-93 Delegazione di Rapallo – Via Mameli 206

Delegazione di Recco – Via Cavour 5

Delegazione di Sestri Levante – Via Unione Sovietica 50-52 Delegazione di Busalla – Via Milite Ignoto 13E

