Perdita di gas e incidente, maxi coda in corso Europa in direzione centro “per somma di problemi”

Due le persone coinvolte nell’incidente tra due auto. Hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre i soccorsi, ci sono due carri attrezzi e tre pattuglie della Polizia locale, una per i rilievi, le altre due per la viabilità

La tempesta perfetta manda in tilt la viabilità di corso Europa. Oltre ai rallentamenti dovuti ai cantieri, oltre a una perdita di gas (ora già risolta) in via Posalunga per cui sono intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici di Ireti, c’è stato anche lo scontro tra auto all’incrocio tra corso Europa, via Timavo e via Isonzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, inviati dal 118 in codice giallo. È arrivata l’ambulanza della Croce Gialla, ma le due persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Le due auto sono rimaste notevolmente danneggiate, tanto che non hanno potuto proseguire la marcia. Per questo sono dovuti arrivare due carri attrezzi per la rimozione.

Alle 20:45 i mezzi risultavano rimossi e il traffico ha cominciato a scorrere.

