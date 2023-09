Tre auto si scontrano fuori dalla Galleria Monte Giugo, A12 bloccata per un’ora e mezza tra Nervi e Recco

Dal km 16 in direzione di Rosignano. Tra i feriti anche un minore. Presente anche un’automedica oltre a tre ambulanze e a mezzi anti incendio. Il traffico è stato riaperto alle 16

I soccorsi sono partiti poco dopo le 14:35. Tre le persone soccorse dal 118 in codice rosso con l’automedica Golf1 e le ambulanze della Croce Verde di Quarto, della Croce Bianca Genovese e della Croce Verde San Gottardo sezione Burlando. Sul posto anche due auto della Polizia Stradale e i Vigili del fuoco con i loro mezzi.

Tre veicoli si sono scontrai nella galleria Monte Giugo.

La coda tra Genova Nervi e Recco, per ora, è di 2 km, destinata ad aumentare perché l’autostrada è bloccata in direzione levante. Entrata consigliata da Aspi verso Livorno: Recco. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Nervi.

Aggiornamento: una persona è stata trasportata al San Martino in codice giallo. Sempre in codice giallo, un minore è stato trasportato al Gaslini. L’autostrada in direzione levante è ancora bloccata. I km di coda ora sono 5.

Aggiornamento: l’autostrada è stata riaperta alle 16:00.

Intanto ci sono 6 km di coda in A26 tra Ovada e Voltri (per veicolo in avaria) e uno tra Voltri e Masone per veicolo in avaria e 1 km in A7 in entrambe le direzioni per lavori.

Articolo in aggiornamento.

Foto di Marinella Accinelli e Alice Sessarego. Video di Marinella Accinelli.

In copertina: foto di Alice Sessarego

