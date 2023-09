Cosa fare aspettando i soccorsi? Saperlo può salvare una vita. Sabato a Boccadasse corso ed esercitazioni

Dalle 9:00 alle 18:30 in via Aurora 8R e zone limitrofe, l’iniziativa che riguarda le procedure di primo soccorso organizzata da Wall of Dolls, Croce Bianca Genovese, Cives e Opi in collaborazione con Associazione Nazionale Cinofili Polizia di Stato, Scuola Cani Salvataggio Piemonte, Rotary Club Genova San Giorgio, Pro Loco Maris Boccadasse, Civ, Nuotatori Genovesi Piscine Albaro

Formazione e informazione, corso ed esercitazioni per conoscere le manovre base in caso di annegamento e arresto cardiaco.

In attesa dell’arrivo dei soccorsi il nostro aiuto, se sappiamo cosa fare, potrebbe anche salvare una vita.

Arresto cardiaco improvviso e annegamento, due importanti problemi sociali che hanno un impatto tragico e profondo sulle famiglie e sulle comunità, e che talvolta coinvolgono persone giovani. Solo in Italia ogni anno si contano 60mila morti e nel mondo 236mila. Basti pensare che l’annegamento è tra le 10 principali cause di morte per i bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Ma con la formazione adeguata qualunque cittadino può intervenire senza commettere reato, e l’intervento tempestivo può salvare la vita a chi in quel momento ha bisogno di soccorso. Ecco perché Wall of Dolls, Croce Bianca Genovese, CIVES e OPI, in collaborazione con Associazione Nazionale Cinofili Polizia di Stato, Scuola Cani Salvataggio Piemonte, Rotary Club Genova San Giorgio, Pro Loco Maris Boccadasse, CIV e Nuotatori Genovesi Piscine Albaro, promuovono un’intera giornata dedicata a formare e informare adeguatamente personale non sanitario per far acquisire le abilità pratiche per la rianimazione cardio-polmonare in condizioni di assoluta sicurezza. Sarà anche l’occasione di imparare l’utilizzo del defibrillatore. L’incontro avverrà il 16 settembre dalle ore 9 alle 18.30 presso la sede di Wall of Dolls e Pro Loco Maris Boccadasse in via Aurora 8R e zona limitrofa.

Nel corso della giornata i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire formazione e informazione utili ad intervenire in caso di emergenza e di arresto cardio-respiratorio.

Il tempo di attesa in arrivo dei soccorsi può essere decisivo per il salvataggio di una vita, ecco perché ciascuno di noi dovrebbe essere a conoscenza delle tecniche base di primo soccorso. Questo incontro gratuito e aperto ai cittadini è anche un modo per ricordare a ciascuno di noi che la vita è un bene prezioso e va preservato, e quella vita da salvare potrebbe essere la nostra un giorno, o quella di un nostro caro. Vorremo essere in grado di fare qualcosa quel giorno? O qualcuno vicino a noi vorremmo che fosse capace di aiutarci? Possiamo impegnarci oggi, e prepararci per essere d’aiuto, quando e se servirà.

In occasione di questo evento verrà inaugurata dalle autorità la sistemazione del defibrillatore donato dalla Croce Bianca Genovese al Borgo di Boccadasse, allestito attraverso gli allacci effettuati dal Municipio VIII Medio Levante di Genova, con l’impegno della gestione da parte del CIV di Boccadasse e dal suo Presidente Alessio Pastine.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

—> h. 9.00 – 13.00: Corso BLSD laico a numero chiuso

(Pre-iscrizione al numero 389 6472270 per un massimo di 15 persone)

Il corso non rilascia certificazione ma solo un attestato di partecipazione.

Rivolto a personale non sanitario.

Obiettivo: consentire a chiunque di intervenire in caso di emergenza

per prevenire il danno atossico cerebrale, riconoscere lo stato di incoscienza e di

arresto cardio-respiratorio. Il corso si impegna a fornire il miglior materiale informativo

sulla rianimazione cardio-polmonare RCP e per utilizzare in modo efficiente il

defibrillatore esterno semi-automatico DAE. Si inizia con lezioni teorico-frontali che

spiegano nella teoria cosa succede in caso di attacco cardiaco e quali sono le

principali manovre da adottare, nelle ore successive si prosegue con lezioni pratiche

su tecniche semplici effettuate su manichini.

—> h. 13.00-18.30: mostra fotografica “Insieme per Vivere”

a cura di Elisabetta Giaggiolo

—> h. 15.00-16.00: Saluti di apertura delle autorità invitate e inaugurazione del defibrillatore donato dalla Croce Bianca Genovese al Borgo di Boccadasse in supporto al DAE dell’Associazione Vignocchi, installato dal Municipio VIII Medio Levante, gestione dal CIV di Boccadasse.

—> h. 16.00-18.30: esercitazioni pratiche per la popolazione con Croce Bianca Genovese, Infermieri Cives, Associazione Nazionale Cinofili – Polizia di Stato, Nuotatori Genovesi Piscine di Albaro

Sarà offerto dal Rotary Club San Giorgio un aperitivo di accoglienza.

Con il Patrocinio di:

Regione Liguria, del Comune di Genova, del Municipio VIII Genova Medio Levante

