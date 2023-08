Tragedia sfiorata a Certosa, nel solito voltino allagato a Brin. I Vvf salvano tre persone

Sorprese dall’acqua a bordo del loro veicolo, si erano rifugiate sopra il tetto dell’auto in attesa dei soccorsi. I Vigili del fuoco le hanno trasportati a spalle fuori dal “lago” di acqua sporca che si era creato. È solo uno dei salvataggi odierni dei pompieri del Gruppo Sommozzatori nei sottopassi allagati

Anche questa volta nel voltino di Brin, quello di cui si parla da anni, quello che ogni volta che piove un po’ di più si allaga, si è sfiorata la tragedia, come è già avvenuto molte volte.

Tre le persone che si erano arrampicate sul tetto della loro auto che era rimasta impantanata nell’acqua che continuava a crescere. Avevano indossato il giubbotto riflettente, sperando di essere notate. Sono state messe in salvo dai Vvf che anche in occasione di questa perturbazione hanno affrontato situazioni difficili e pericolose per mettere in salvo persone in difficoltà o mettere rimedio a situazioni di pericolosità. Quello di Brin è solo uno dei salvataggi effettuati questa sera a persone rimaste intrappolate coi loro veicoli nei diversi sottopassi allagati della città.

Tra i vari interventi odierni dei Vvf, quelli al Gaslini per la caduta di un albero sopra un serbatoio di ossigeno (per fortuna senza fare danni) al Galliera dove a causa di infiltrazioni piove all’interno e per diversi allagamenti di case.

Sul posto, a Brin, anche i Carabinieri e la Polizia locale.

Video di Paolo Colombo

Mi piace: Mi piace Caricamento...