Maltempo, l’Ocean Viking sbarcherà a Napoli i 400 migranti

Camera del Lavoro di Genova, Cgil Liguria, Comunità di San Benedetto al Porto, GenovaSolidale: «La richiesta di non far arrivare la nave sino a Genova, anche a causa del peggioramento del meteo, è stata accolta. Nel ringraziare la Prefettura di Genova per la disponibilità si rimarca la necessità di rivedere le politiche del Governo sull’accoglienza»

La Ocean Viking non arriverà a Genova ma sbarcherà gli oltre 400 migranti a Napoli. La notizia arriva dopo la mobilitazione che la Cgil insieme alla Comunità di San Benedetto al Porto e al mondo dell’associazionismo e del volontariato genovese hanno organizzato in queste ore. “La richiesta di non far arrivare la nave sino a Genova, anche a causa del peggioramento del meteo, è stata accolta – dicono sindacato e associazione -. Nel ringraziare la Prefettura di Genova per la disponibilità si rimarca la necessità di rivedere le politiche del Governo sull’accoglienza. La politica del Governo di distribuire i migranti in porti lontani non è accettabile perché colpisce donne e uomini in forte sofferenza fisica e psicologica e aggrava ulteriormente una situazione di grande disagio che vede esseri umani scappare da guerre, fame e persecuzioni».

