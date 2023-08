A mezzanotte sono scattati l’allerta meteo e il piano d’emergenza

Per ora è allerta gialla. All’entrata in vigore dell’allerta arancione, a partire dalle 7 di oggi, i rivi comunali verranno presidiati da 26 pattuglie della polizia municipale (altre 7 sono a disposizione) e da 10 squadre di volontari di protezione civile, lungo percorsi prestabiliti, in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h24 per tutta la durata dell’allerta

Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta per temporali sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta meteo idrologica, gialla dalla mezzanotte alle 6.59 e arancione dalle 7 alle 23.59 di domani, domenica 27 agosto, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione

In particolare, all’entrata in vigore dell’allerta: predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento

limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

sito http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile

è anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi ProtezioneCivileComuneGenova_bot e @GenovaAlert

Per tutta la durata dell’allerta gialla verranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale. All’entrata in vigore dell’allerta arancione, a partire dalle 7 di oggi, i rivi comunali verranno presidiati da 26 pattuglie della polizia municipale (altre 7 sono a disposizione) e da 10 squadre di volontari di protezione civile, lungo percorsi prestabiliti, in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h24 per tutta la durata dell’allerta. Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) attiveranno i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione.

La metropolitana sarà in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole, ma fino a cessata allerta arancione resteranno chiusi i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta arancione l’uscita obbligatoria sarà attraverso la stazione ferroviaria. Chiusi anche gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, l’ascensore di Quezzi. Chiusi il Museo di Storia Naturale G. Doria, la Loggia di piazza Banchi e la Lanterna di Genova. In considerazione delle forti raffiche di vento, che in queste ore si stanno verificando in alcune regioni del nord Italia, in via precauzionale e per tutta la durata dell’allerta arancione rimarranno chiusi i cimiteri e i parchi cittadini e saranno di conseguenza vietate tutte le manifestazioni previste al loro interno.

I cittadini sono inoltre tenuti a prestare la massima attenzione durante il transito in corrispondenza di zone alberate. Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

