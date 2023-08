Ubriaco, investe un minorenne sulle strisce pedonali tra via Perlasca e via Pieragostini

È successo questa mattina alle 5:30. Il ferito è stato trasportato al San Martino. Ieri sera, in corso Gastaldi, un altro investimento di pedone: una ragazza di 23 anni che stava attraversando fuori dalle strisce

Guidava ubriaco e ha travolto un minorenne sulle strisce pedonali. Sul posto stava transitando in quel momento una pattuglia della Polizia locale del reparto Sicurezza stradale che ha chiamato i soccorsi e i colleghi del territorio per gestire la viabilità, oltre che quelli del nucleo Infortunistica per i rilievi utili a stabilire cause e dinamica dell’incidente. Il guidatore del veicolo è risultato positivo al test dell’alcol e gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza.

Il minore investito, intanto, è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità.

Un altro investimento di pedone, dopo quello di via San Bartolomeo del Fossato, con esiti gravissimi, che ieri ha portato una dodicenne al pronto soccorso del Gaslini in codice rosso, è avvenuto intorno alle 21 in corso Gastaldi, all’altezza del civico 19. Il pedone era fuori dalle strisce pedonali. L’investita è una ragazza di 23 anni, soccorsa dal 118 con l’ambulanza della Croce Bianca Genovese e trasportata in codice giallo al San Martino. Al San Martino, ma in codice verde, anche il conducente del veicolo, trasportato dalla Pubblica Assistenza Molassana.

