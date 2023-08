La Polizia locale combatte il degrado nel ponente a suon di multe: tre patenti ritirate, sanzioni per cani in spiaggia e bivacco

Un verbale per ubriachezza manifesta “a piedi”. Cinquemila euro di multa a un venditore abusivo

I controlli in Val Varenna e Voltri per il “servizio spiagge” hanno portato a 2 verbali per violazione dell’articolo 18 del Regolamento Animali (conduzione cani sulla spiaggia); un verbale per violazione della Legge Regionale sul Commercio ad un venditore senza autorizzazione di generi alimentari, con relativo sequestro della merce; 2 verbali per “bivacco” sull’arenile con tende da campeggio; una multa ad un caravan in sosta vietata e un verbale per ubriachezza manifesta.

Sulle strade della Val Varenna invece sono stati controllati 290 veicoli e rilevati 9 preavvisi per sosta irregolare nella “zona laghetti”, 50 verbali “sicurezza stradale” per varie violazione del codice della strada, 290 controlli con precursore di cui 10 hanno dato luce rossa, 3 verbali per guida in stato d’ebbrezza, 3 patenti di guida ritirate e 1 carta di circolazione ritirata.

Nel resto del territorio il presidio sulle strade ha visto: 318 veicoli controllati, 8 patenti ritirate con contestazione dell’art. 186 cds per guida in stato di ebbrezza, 28 contestazioni per violazioni al codice della strada. Infine, in corso Italia sono stati sanzionati 4 locali per superamento del limite di emissione acustica.

Domenica mattina per il servizio spiagge era presente anche un equipaggio della Guardia Costiera.

