“Scarpe & Scarpe” diserta l’incontro in Comune. I sindacati: «L’azienda non ha intenzione di rispettare gli accordi»

L’impresa commerciale aveva chiuso alla Fiumara licenziando il personale. Durante le trattative aveva manifestato interesse per la Manifattura Tabacchi (oggi la proprietà era presente), ma nella giornata odierna, denunciano i sindacati, ha disertato l’incontro e ha fatto sapere di non avere «alcun progetto imminente per la ricollocazione dei lavoratori»

In data odierna si è svolto l’incontro presso il comune di Genova, su richiesta di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria, alla presenza dell’assessore Mario Mascia e della proprietà dell’immobile Manifattura Tabacchi. «La Società aveva chiuso il punto vendita in Fiumara nel settembre scorso con il licenziamento della forza lavoro – dicono i sindacati -. Durante le trattative l’azienda aveva mostrato interesse a rimanere sulla piazza genovese, tra le varie ipotesi aveva mostrato interesse per l’area Manifattura Tabacchi e ci risultano trattative in atto. Con nostro stupore oggi l’azienda non si è presentata al incontro ed ha inviato una missiva in cui dichiara che vi sono ancora valutazioni in corso rispetto all’aerea e che non ha alcun progetto imminente per la ricollocazione dei lavoratori».

Filcams Cgil , Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria stigmatizzano «l’atteggiamento poco chiaro dell’azienda, che ha intenzione di ricevere aiuti dalle istituzioni per riaprire a Genova, ma evidentemente non ha intenzione di rispettare l’accordo siglato. Se non ci sarà un cambio di atteggiamento e soluzioni concrete all’orizzonte, volte al mantenimento dei posti di lavoro, le organizzazioni sindacali si batteranno per avere tutte le condizioni possibili volte a mantenere il presidio lavorativo». Lo dicono, p​​er le segreterie unitarie, Filcams Cgil (Alessandro Brusattin), Fisascat Cisl (Silvia M. Avanzino), Uiltucs Liguria​ (Cristina D’Ambrosio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...