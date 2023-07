Due pedoni investiti a Sestri, una ragazzina di 14 anni e un’anziana di 81

La minore è stata travolta mentre attraversava fuori dalle strisce in via Merano, l’anziana, invece, era sulle strisce in via Guido Sette. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso in codice giallo, di media gravità. Ferita anche la guidatrice dello scooter che si è trovata davanti l’adolescente all’improvviso

Il primo incidente è avvenuto alle 14:30 in via Merano, all’altezza di via Bottino. Anche la ventiquattrenne che guidava lo scooter è caduta ed è stata soccorsa in codice giallo, come la quattordicenne. Il 118 ha inviato due ambulanze, quella della Croce Verde Praese e quella dei Volontari della Fiumara. Le ferite sono state trasportate una al Galliera, l’altra al Villa Scassi.

Nuovo incidente tre ore più tardi in via Guido Sette, sempre a Sestri Ponente. Un autocarro ha investito sulle strisce una donna di 81 anni. L’anziana e un’altra persona ferita sono state soccorse dal 118 con le ambulanze della Croce Verde Pegliese e della Croce Verde di Sestri, La donna travolta è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Evangelico di Voltri mentre l’altra persona è stata medicata sul posto.

