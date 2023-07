Detenuto scappa dalla Rems di Pra’ dove tra una settimana arriverà Luca Delfino

L’uomo è ancora ricercato. Da tempo i residenti della zona, disperati, denunciano che la residenza per le esecuzioni delle misure di sicurezza in mezzo alle case è un colabrodo. Fughe e disturbi di ogni genere alla popolazione sono all’ordine del giorno. Le persone che stanno nella struttura sono socialmente pericolose e soffrono di disturbi mentali

Il caso che ha fatto salire all’onore delle cronache le proteste dei residenti che abitano intorno a Villa Caterina, sulle alture di Pra’, è il fatto che l’assassino Luca Delfino sia destinato a quella struttura. Questo perché il suo è un caso noto, da anni rilanciato sui media locali e nazionali. Ma la Rems è piena di persone pericolose che escono continuamente, scavalcando le reti o anche, semplicemente, uscendo dalla porta.

Succede sulla alture, in località Fagaglia, dove gli abitanti, esasperati e spaventati, da anni chiedono l’intervento dalle istituzioni, ma i loro appelli sono sempre caduti nel vuoto. Inutili anche gli esposti alla Procura della Repubblica e le reiterate richieste alla Asl, alla Regione al Comune e al Municipio.

La legge 81 del 2014 ha stabilito la chiusura dei “manicomi giudiziari” (ancora prima detti manicomi criminali) e la loro sostituzione con strutture residenziali, le Rems, “Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza” che dipendono dalle Asl. Ogni Regione deve farsi carico delle persone che hanno commesso reati anche molto violenti sul suo territorio, violenti fino alle estreme conseguenze dei loro gesti, che non sono punibili perché malate psichiatriche, ma che sono considerate pericolose se lasciate libere. Un caso per tutti, quello di Pietro Bottino, detto “lo Squalo”, nel 2017 al Rems di Pra’ perché aveva messo insieme 20 anni di condanne ed era considerato socialmente pericoloso. Nel suo curriculum il tentato omicidio della fidanzata, lanciata dalla finestra 19 anni prima, le sparatorie nel corso delle quali aveva gambizzato due ultras nella sede di un club di tifosi. Come se questo non fosse bastato, aveva sparato anche a due persone semplicemente perché “colpevoli” di averlo superato con l’auto. Nell’aprile di quell’anno scappò dalla struttura di Pra’ e si schiantò con la moto che qualcuno gli aveva fatto trovare. La storia del Rems del ponente genovese è costellata di fughe. Nel mese in cui scappò lo Squalo ci furono ben 3 fughe, ad esempio.

I cittadini hanno messo assieme una serie di video in cui si vede chiaramente che le fughe continuano. Stavolta il fuggitivo avrebbe forzato la porta d’ingresso per poi scavalcare le reti, innalzate da qualche tempo a seguito delle proteste dei cittadini ma, evidentemente, non abbastanza. I gestori della Rems, sempre a seguito delle proteste, avevano ingaggiato un guardiano giurato. L’uomo ha tentato di fermare il fuggitivo, un cittadino marocchino di una trentina d’anni, ma non c’è riuscito. Non è prevista la presenza della Polizia Penitenziaria né di forze dell’ordine all’interno delle Rems. Quanto è accaduto stanotte dimostra che, nonostante le misure prese, la struttura è ad alto rischio fuga, proprio come sostengono gli abitanti, che chiedono di delocalizzarlo lontano dalle case, soprattutto le loro.

L’evaso è ancora ricercato dai Carabinieri.

La Rems di Pra’, inspiegabilmente piazzata a suo tempo in mezzo alle case, sarebbe l’unica d’Italia collocata in un centro abitato.

La gente che abita nelle case più vicine racconta di urla, liti, rapporti consumati davanti alle finestre, parolacce gridate all’indirizzo dei residenti e apprezzamenti pesanti per le ragazze. Tutto questo continua da anni senza che nessuno abbia mai pensato di trasferire la struttura. Ora se ne parla perché il trasferimento di Delfino, che ha ucciso la ex fidanzata e ha già scontato 16 anni di prigione, è materia di cronaca nazionale, ma lui è solo uno delle decine e decine di persone in cura psichiatrica alla Rems di località Fagaglia, dove ci sono molte altre persone reputate ad altra pericolosità.

