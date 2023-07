Aperto oggi a Voltri il nuovo supermercato Coop: mille metri quadrati di superficie di vendita

Si trova in via D’Albertis, offre 100 posti auto riservati e propone un assortimento di oltre 10.000 articoli. L’azienda: «Sarà una presenza che punta a valorizzare il territorio, portando riqualificazione urbana, convenienza, sostenibilità e relazioni positive con le imprese e le associazioni locali»

È stato inaugurato questa mattina, a Voltri, un nuovo supermercato Coop di 1.000 metri quadrati, che ha sede in via D’Albertis, sulla sponda destra del torrente Leira, negli spazi un tempo occupati dallo stabilimento del lanificio Bona.

Il punto vendita dispone di 100 posti auto riservati, 11 scoperti al piano strada, 30 coperti al piano del negozio e altri 59 (più una decina di posti moto) in copertura, e offre un assortimento di circa 10.000 articoli, con tutti i prodotti indispensabili per la spesa quotidiana e una focalizzazione particolare sui freschi e freschissimi.

«A disposizione della clientela ci sono i banchi assistiti delle carni, della gastronomia-forneria e della pescheria; un ampio mercatino dell’ortofrutta e una proposta di prodotti pronti da portare via (salumi, formaggi, pasta fresca, gastronomia, preparazioni da cuocere a base di carne e pesce) – spiegano all’azienda cooperativa -. Il supermercato è dotato di un’ampia enoteca e dedica aree specifiche ai prodotti del territorio, agli articoli per animali e ai prodotti salutistici. A disposizione della clientela voltrese c’è anche il servizio Coop Drive, che permette di effettuare gli acquisti online, utilizzando il sito http://www.coopshop.it, e di ritirare la spesa già pronta in negozio, senza sovrapprezzo».

Il supermercato è aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 20, compresa la domenica, dalle 8,30 alle 20.

All’interno del negozio è presente anche il Punto Soci, cioè l’ufficio a disposizione dei Soci per le operazioni di Prestito Sociale e per l’attivazione di molti servizi, come le polizze assicurative UnipolSai e la telefonia Coop Voce. Per chi non è ancora Socio della Cooperativa è prevista una promozione che prevede il rimborso in buoni acquisto della quota sociale.



Mi piace: Mi piace Caricamento...