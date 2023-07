A12, oggi ancora code per il ripristino dopo il rogo. Ieri bimbo morsicato da cane trasportato al Gaslini in elicottero

Il piccolo è stato soccorso a Santa Margherita. È stato deciso il trasporto com il Drago Vvf proprio per tagliare i tempi che si sarebbero impiegati “su gomma”. Stamattina code fino a 3 km

Il bimbo, che ha 4 anni, p stato soccorso intorno alle 17:30. In Autostrada lo scambio di carreggiata, sulle strade statali e provinciali tutto il traffico dei mezzi in cerca di un’alternativa. I sanitari (il 118 ha inviato la Croce Rossa di Santa Margherita) hanno deciso di chiamare il Drago che ha portato il piccolo al Gaslini in codice giallo, di media gravità.

Stamattina sono ancora in corso i lavori di ripristino dell’autostrada dopo i danni causati dal rogo del pullman di domenica scorsa. avvenuto in galleria. Le code sono di 1 km in direzione levante e 3 in direzione Genova. Ai disagi legati allo scambio di carreggiata necessario per gli interventi in galleria, si aggiungono quelli determinati da un veicolo in avaria tra Genoa Est e Nervi.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...