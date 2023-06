Il Ministero emana per domani un altro allerta giallo per ondate di calore

Le previsioni Arpal davano da giorni un continuo aumento delle temperature, mente la pagina ministeriale parlava di una diminuzione per oggi e domani. Evidentemente le previsioni più azzeccate erano quelle dell’agenzia regionale

A sinistra le previsioni nazionali di ieri che davano per oggi una temperatura massima di 28 gradi e per domani 29 gradi. A destra le previsioni corrette che parlano, per oggi, di 29 gradi, per domani di 32 gradi e per domenica di 30

La Protezione civile del Comune di Genova informa che le autorità nazionali hanno diramato l’allerta gialla (livello 1) per le ondate di calore per domani, 24 giugno. Le previsioni nazionali sono state corrette perché per oggi e domani non era previsto allerta.

Ieri, in allerta gialla, le temperature avevano diffusamente superato i 30 gradi in Liguria.

Le previsioni Arpal

OGGI VENERDI’ 23 GIUGNO Condizioni di instabilità pomeridiana in particolare sui rilievi appenninici e alpini con possibili isolati rovesci o temporali. Da sera graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, venti forti su ABD con possibili raffiche fino 70 km/h.

DOMANI SABATO 24 GIUGNO Dalle prime ore del mattino venti forti dai quadranti settentrionali su ABD con possibili raffiche fino a 70-80 km/h, attenuazione durante la mattinata. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo specie nelle aree urbane prossime alla costa e nelle valli, disagio acuito nelle ore notturne.

DOPODOMANI DOMENICA 25 GIUGNO nulla da segnalare.

Il satellite mostra qualche addensamento in particolare nelle zone interne di centro Levante mentre altrove il sole splende indisturbato. I venti sono prevalentemente meridionali, deboli o localmente moderati con locali raffiche sui crinali intorno a 50 km/h mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura dell’acqua di 24.4 gradi.

Come da tabella allegata, sono molte le stazioni della rete Omirl, soprattutto lungo la fascia costiera, in cui si è vissuta una notte tropicale, ovvero con termometro mai sotto i 20 gradi. Anche il valore più basso è superiore ai 10 gradi, precisamente 11.0 a Colle di Nava, stazione posta a 927 metri nell’entroterra imperiese. Le minime più elevate: 24.3 a Levanto (La Spezia), 23.8 a Camogli (Genova), 23.6 a Savona Istituto Nautico, 23.5 a Genova Centro Funzionale, 23.3 a Sestri Levante (Genova).

Alle ore 11.00 la rete Omirl segnala, come valori più elevati fin qui raggiunti, 29.3 a Borgonuovo (Dolceacqua, Imperia) e 29.2 a Monterosso (La Spezia). I valori di umidità sono generalmente medio-alti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...