Due barche dell’Ocean Race attaccate dalle orche di Gibilterra

Due delle barche VO65 che gareggiano nella Ocean Race VO65 Sprint hanno avuto incontri diretti con orche nell’Oceano Atlantico a ovest di Gibilterra giovedì pomeriggio.

I team JAJO e Mirpuri Trifork Racing hanno entrambi riferito di essere stati avvicinati dalle orche ieri pomeriggio, I team hanno successivamente contattato il Race Control per confermare che non c’erano stati feriti o danni alle loro barche, nonostante le orche le avessero spinte e urtate, mordendo i timoni.

«20 minuti fa siamo stati colpiti da alcune orche – ha detto lo skipper del Team JAJO Jelmer van Beek dopo l’incidente – Tre orche sono arrivate dritte verso di noi e hanno iniziato a colpire i timoni. Impressionante vedere le orche, bellissimi animali, ma anche un momento pericoloso per noi come squadra. Abbiamo ammainato le vele e rallentato la barca il più velocemente possibile e fortunatamente dopo alcuni attacchi se ne sono andate… È stato un momento spaventoso”.

L’area intorno a Gibilterra sta diventando famosa per gli attacchi delle orche alle barche. Un individuo o un branco colpiscono ripetutamente lo scafo o i timoni delle barche di passaggio. In alcuni casi, le barche sono state danneggiate in modo significativo. Tre sono affondate. Gli scienziati stanno ancora cercando di capire questo nuovo comportamento della popolazione delle orche delle coste della Spagna e del Portogallo.

Fortunatamente per le barche di The Ocean Race ieri, gli incontri con le orche sono stati brevi e relativamente benigni, anche se senza dubbio spaventosi, ma senza danni a persone, barche o animali.

Le misteriose e aggressive interazioni tra le orche e le barche nell’area dello Stretto di Gibilterra hanno suscitato grande interesse e coinvolgimento tra i ricercatori e gli appassionati del mare. Dal primo incidente registrato nel maggio 2020, il Gruppo di Ricerca sugli Orsi delle Grandi Azzurre (GTOA) ha documentato ben 505 casi di orche che attaccano le imbarcazioni. Questi incontri hanno portato alla rottura di timoni, graffi sullo scafo e persino all’affondamento di alcune barche.

Uno studio condotto nel giugno 2022 e pubblicato su Marine Mammal Science ha analizzato 49 casi di contatto tra orche e barche nel solo 2020. La maggior parte degli attacchi si è verificata contro barche a vela o catamarani, ma sono stati attaccati anche pescherecci e motoscafi. La lunghezza media delle imbarcazioni attaccate è di 12 metri, mentre un’orca adulta può raggiungere una lunghezza di 9,2 metri.

Le orche mirano i timoni delle barche, utilizzando i loro denti per graffiare o rompere i meccanismi di governo. Ciò ha lasciato molte imbarcazioni incapaci di navigare. In alcuni casi estremi, le orche hanno danneggiato le barche in modo così grave da farle affondare. Nel luglio 2022, una barca a vela con cinque persone a bordo è stata affondata dalle orche. Un altro incidente simile è avvenuto nel novembre dello stesso anno. Il più recente attacco, nella primavera appena terminata, ha causato l’affondamento di uno yacht a vela mentre veniva rimorchiato a riva. Fortunatamente, tutte le persone coinvolte in questi incidenti sono state salvate.

I ricercatori hanno identificato nove diverse orche coinvolte negli attacchi alle barche nel 2020, ma non è chiaro se altri individui si siano uniti a loro da allora. Gli attacchi sembrano essere stati condotti da due gruppi distinti: un trio di giovani orche occasionalmente affiancato da un quarto individuo e un gruppo di età mista composto da una femmina adulta chiamata White Gladis, due dei suoi giovani figli e due delle sue sorelle. Si ipotizza che White Gladis, la prima ad attaccare le barche, potrebbe essere finta in una rete o essere stata scontrata da un’imbarcazione creando un’associazione negativa che ha influenzato il comportamento del gruppo.

Tuttavia, nonostante gli attacchi alle barche, alcuni esperti sottolineano che queste orche non sembrano avere motivazioni malevole nei confronti degli esseri umani. Di solito, danneggiato il timone si allontanano.

Altro comportamento rilevante è che l’esemplare più anziano insegna i giovani a fare altrettanto. L’insegnamento di comportamento è comune. Nasce dall’esperienza di un animale che viene poi trasferito agli altri ed è diverso da gruppo a gruppo e da zona a zona. Nei pressi dell’Australia le orche hanno imparato a cacciare gli squali, facendoli morire immobilizzandoli. Nei mari gelati branchi di orche attaccano i leoni marini e le otarie causando in gruppo un’oda d’urto che spezza i lastroni di ghiaccio.

Qui uno dei video del divulgatore scientifico Barbascura X, che racconta la natura in modo divertente e non noioso. Parla di come alcune orche abbiano imparato (e insegnato poi agli altri esemplari) a cacciare le balene e gli squali e, quasi alla fine, parla anche degli attacchi alle barche.

