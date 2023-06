Torna il progetto del centro migranti da 300 posti a Sampierdarena. Dopo sei anni ricomincia la protesta

La Prefettura avrebbe ripreso in mano il progetto del 2017, su cui si giocò una parte consistente della campagna elettorale per le Comunali di quell’anno. All’epoca era contrario il centrodestra, ma anche larga parte del centrosinista non era d’accordo, preferendo una collocazione diffusa, meno impattante e più vivibile per gli stessi migranti. Ora la protesta parte dal M5S e dal Pd

All’epoca il prefetto era Fiamma Spena che, su indicazione del Governo, aveva individuato l’ex bocciodromo davanti alla sala chiamata del porto, la stessa struttura che ora il suo successore, Renato Franceschelli, pare aver rilanciato.

Nel 2017, a pochi mesi dalle elezioni comunali che hanno portato al suolo di sindaco Marco Bucci, le polemiche per la decisione della prefettura deflagrarono. All’epoca il sindaco Marco Doria spiegò che l’Italia, con la Capitaneria, salvava le persone nel canale di Sicilia e che tutto il territorio nazionale, Genova compresa, dovevano dividersi l’onere di ospitare i centri di prima accoglienza che, aggiunse «Non devono essere vissuti come un disvalore per il quartiere che li ospita, quale che sia. Sono come un ambulatorio, sono come un servizio sociale». Le dichiarazioni suscitarono un vespaio di polemiche sia dall’interno, da parte di alcuni esponenti del Pd (un po’ ritenendo la struttura troppo grossa e poco funzionale, un po’ per assecondare le proteste della popolazione), sia, ovviamente da quella che allora era opposizione e ora è maggioranza, Lega in testa. L’allora assessore ai servizi sociali Emanuela Fracassi si era lamentata principalmente per la mancata condivisione da parte della Prefettura, ma era in disaccordo anche il tipo di struttura gigantesca e non ideale per l’accoglienza. Nel frattempo Genova aveva superato la quota massima di accoglienza.

Zapata, Arci 30 Giugno, Comunità di San Benedetto al Porto, Circolo Lenci si erano offerti di aprire le porte dei circoli e delle sedi per garantire un’accoglienza diffusa ed evitare una struttura enorme e invivibile. Sembrava che i tempi fossero strettissimi perché i migranti, costretti a vivere fino a quel momento in condizioni degradate alla Fiera, dovevano essere trasferiti in prospettiva di un’esposizioe.. Si scelse poi la strada delle strutture diffuse, con un grande apporto della diocesi e di Migrantes oltre che di altre realtà dell’accoglienza. Una delle sistemazioni fu a Multedo, dove partì una battaglia di una parte degli abitanti, sostenuti da forze xenofobe. Il gruppo dei residenti presentò ricorso e perse.

Prima di tutto devo constatare che anche in questa occasione sono mancati totalmente dialogo e confronto con il territorio ed apprendiamo dai media questa notizia, invece che dagli organi competenti.

Venendo al tema: chiederemo un incontro quanto prima con sindaco e prefetto sulla questione; non è questo il tipo di accoglienza che auspichiamo e non è mettendo centinaia di persone in un “non luogo” all’interno di un territorio – che già è in enorme difficoltà – che si possono realmente aiutare.

«L’accoglienza, la solidarietà e l’integrazione sono temi al centro del nostro mandato: ogni giorno lavoriamo con passione su queste tematiche e il modello da perseguire è quello di piccoli nuclei che vengano seguiti e inseriti all’interno del tessuto sociale del quartiere – commenta sui social il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi -. Per questo chiediamo che queste persone siano equamente divise tra i comuni della città metropolitana e all’interno di Genova divise tra i vari municipi. Voglio ricordare che su 21 strutture di accoglienza per minori non accompagnati un terzo sono all’interno del nostro Municipio: queste sono chiaramente scelte politiche della destra e non possiamo negare che alcuni di questi minori stiano creando grandi problemi in termine di sicurezza».

L’accoglienza si fa insegnando la lingua, un mestiere, facendo partecipare le persone alla vita della comunità: è già capitato qualche mese fa che avessimo problemi per un tipo di accoglienza non idonea fatta al Campasso, dove alcune decine di ragazzi sono state sistemate all’interno di un edificio per poi essere abbandonate a loro stesse. Ecco: qui si rischia di ritrovarsi nella stessa situazione, con la differenza che i numeri saranno decisamente più elevati.

“Fa rabbia constatare come dal 2017, guarda caso in periodo di campagna elettorale, ad oggi il Sindaco e la sua Giunta abbiano cambiato idea sul tema. E così ora ci troviamo di fronte a una scelta sbagliata, imposta da questa amministrazione senza il minimo confronto col territorio – commenta Franco Marenco, coordinatore Pd del Municipio Centro Ovest e nel 2017 presidente del Municipio Centro Ovest. Un centro migranti da 300 persone significa abdicare all’accoglienza spazi così grandi con queste finalità si sono rivelati un disastro ovunque: serve un piano di ripartizione dei migranti su tutta la regione e in piccoli nuclei, in modo da lavorare seriamente sull’integrazione e senza trattare l’argomento con gli slogan. Questa scelta è la dimostrazione del fallimento della politica demagogica della de- stra sui migranti. Ricordo benissimo – in quanto lo presiede – va il sottoscritto, che al consiglio del Municipio Centro Ovest in piazza sotto la Prefettura nel 2017 era presente anche Bucci, allora candidato Sindaco, il quale dichiarò ai media la propria contrarietà: ora vedremo cosa si inventerà per giustificare l’ennesima servitù cittadina inflitta a Sampierdarena e San Teodoro, perché è impossibile che la Prefettura non abbia informato l’amministrazione comunale».

Sul tema si è attivata anche Monica Russo, consigliera comunale del Pd: «Nelle scorse ore ho immediatamente depositato un’interpellanza urgente in Comune, per chiedere informazioni alla Giunta su questa ennesima scelta calata dall’alto. – ha sottolineato – La rabbia, come cittadina di Sampierdarena prima che come consigliera, è forte: siamo di fronte all’ennesima servitù imposta a una zona di Genova già alle prese con numerose criticità, senza il minimo ascolto del territorio. Il metodo di questa amministrazione – ha concluso Russo – nell’indirizzare progetti e decisioni importanti, è purtroppo sempre lo stesso: bypassare il Consiglio Comunale e le Commissioni e ignorare o informare tardivamente, a cose ormai fatte, i Municipi e i cittadini. Tutto questo è inaccettabile».

Per ora, è silenzio da parte delle forze di centrodestra che nel 2017 avevano fortemente avversato il progetto.

