Per gli eventi Ocean Race divieto di somministrazione di alcol in vetro e di botti e fuochi d’artificio

Stamattina la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. La Prefettura ha ritenuto «approntate nel Piano di Sicurezza presentato dal Comune di Genova» per i concerti

Si è svolta stamani una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Genova, con la presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Vicesindaco del Comune di Genova, allargata ai Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto e all’Autorità di Sistema Portuale, per l’esame congiunto degli eventi che si svolgeranno a Genova dal 24 giugno al 2 luglio 2023, in occasione dell’arrivo della Regata “Ocean Race”.

Il Comitato ha esaminato altresì le misure previste per la realizzazione dei concerti programmati in Piazza della Vittoria, ritenendo soddisfacenti le condizioni di “safety e security” approntate nel Piano di Sicurezza presentato dal Comune di Genova e rinviando alla Commissione Provinciale sui Locali di Pubblico Spettacolo le determinazioni a struttura realizzata.

L’occasione ha consentito di esaminare tutte le problematiche connesse ai molteplici eventi programmati in città e sono state fornite indicazioni al Questore per definire in Tavoli Tecnici le misure per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, compresi i divieti di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e l’utilizzo di artifici pirotecnici e similari.

