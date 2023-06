Musicisti gratis in rassegna comunale, la Cgil: «Non è lavoro, ma sfruttamento. Il lavoro va pagato»

Secondo l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso, che ha risposto in Consiglio comunale a due interrogazioni di Simone D’Angelo (Pd) e Francesca Ghio (Lista Rosso-Verde) «Questo bando effettivamente rappresenta non un’opportunità di lavoro, ma una opportunità di visibilità per le band emergenti che spesso lamentano poche possibilità di esibirsi per un pubblico più vasto con le loro forze». Ma la Cgil non è d’accordo. Comunità artistica fortemente critica

Dura la presa di posizione della Cgil. «Il Comune di Genova ha indetto un bando per selezionare giovani artisti e gruppi musicali per esibirsi nell’ambito della rassegna Mal Music nella sala verde del Museo di archeologia ligure di Villa Pallavicini a Pegli prevista per la fine di luglio-inizio agosto, il tutto a titolo gratuito – dichiarano Camera del Lavoro e Sindacato lavoratori Comunicazione Cgil Genova -. A detta del Sindaco si tratterebbe di un’opportunità per promuoversi, ma in realtà lavorare gratis senza la copertura delle spese e senza attrezzatura di alcun tipo, se non un palco vuoto privo di service musicale, assumendosi anche le responsabilità di quello che potrebbe accadere durante lo svolgimento della performance, non è lavoro ma sfruttamento. Il lavoro va pagato».

La contestazione da tempo rimbalza sui social e sui media e diversi artisti, anche di grande prestigio (tra questi, Aldo De Scalzi, vincitore con Pivio di diversi David Di Donatello, Nastro d’Argento e Globo d’Oro per le loro colonne sonore), hanno condannato la scelta del Comune.

Ieri la vicenda era approdata in Consiglio comunale con due interrogazioni presentate da Simone D’Angelo (Pd) e Francesca Ghio (Lista Rosso-Verde).

L’interrogazione del capogruppo Pd D’Angelo richiedeva informazioni «In merito alla pubblicazione dell’avviso pubblico del Comune di Genova (determinazione dirigenziale n. 2023-199.0.0.-115), “per la selezione di nº 5 artisti/band/gruppi maggiorenni fino a 35 anni” nell’ambito della rassegna mal music nella sala verde del museo di archeologia ligure di villa Pallavicini, si interrogano il sindaco e la giunta sulle motivazioni della scelta della civica amministrazione di non prevedere per le artiste e gli artisti selezionati un compenso, attribuendo, altresì, agli stessi l’onere delle spese di allestimento della sala “messa a disposizione priva di attrezzature».

L’interrogazione della consigliera Ghio recitava: «Esibizione gratuita giovani musicisti relativamente all’avviso pubblico per cinque date al museo di archeologia ligure, nell’ambito della rassegna Mal Music, in cui è prevista l’esibizione gratuita di artisti per i quali non è prevista nessuna forma di compenso; si chiede se la civica amministrazione non ritenga che sia possibile rivedere la sua posizione corrispondendo una retribuzione a fronte delle prestazioni che verranno erogate, invece di puntare sulla gratuità dei servizi»

«Mi sono interfacciata con la direzione cultura chiedendo i dettagli su questo bando, anche rispetto agli obiettivi da raggiungere – l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso -. Questo bando effettivamente rappresenta non un’opportunità di lavoro, ma una opportunità di visibilità per le band emergenti che spesso lamentano poche possibilità di esibirsi per un pubblico più vasto con le loro forze. Da assessore alle Politiche giovani spesso ricevo giovani che chiedono vetrine per farsi conoscere e in questo caso la vetrina è un parco storico con un bellissimo museo archeologico in cui esibirsi. Il bando, poi, è ad adesione volontaria e chi non lo reputa dignitoso può non aderire. Oltre allo spazio viene offerta la comunicazione, la pubblicizzazione, il pagamento della Siae e la comunicazione social. Questa potrebbe essere una rassegna sperimentale per vedere se il format interessa e magari prevedere in futuro una rassegna con un impegno di spesa che risponda alle necessitò degli artisti e che ne hanno fatto il lavoro per i quali è giusto che venga riconosciuto un compenso e la copertura delle spese vive».

