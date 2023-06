Minuto di silenzio per Berlusconi, bagarre anche in consiglio comunale: polemiche, cartelli e bavagli rossi

Nella minoranza c’è chi è uscito dall’aula, chi ha esposto cartelli con la scritta “Not in my name” o con la foto di Falcone e Borsellino e chi ha partecipato, ma dopo avrebbe voluto spiegare che era rimasto per rispetto della morte, dell’uomo e della famiglia, ma non condivideva la narrazione agiografica sulle qualità dell’uomo e del politico. Il presidente del consiglio Carmelo Cassibba ha fatto valere il regolamento e questi ultimi li ha tacitati. La seduta è stata sospesa

«Siamo qui a seppellire Cesare, non a lodarlo»: con queste parole del “Giulio Cesare” di Shakespeare, Ariel Dello Strologo, capogruppo di Genova Civica, avrebbe voluto spiegare la presenza al minuto di silenzio deciso dalla presidenza del consiglio regionale, anche sulla scorta del lutto nazionale proclamato dalla Capitale, per la morte di Silvio Berlusconi, il leader politico fondatore di Forza Italia amatissimo dai suoi seguaci e la cui figura viene difesa ora anche da quelle parti del centrodestra che in vita lo avevano criticato, ma ben capiscono che senza di lui non si sarebbe arrivati al primo governo di destra in Italia dal 25 Aprile dopo il breve governo Tambroni (durò 4 mesi e un giorno) e i moti del 1960.

L’apologia di Berlusconi che in questi giorni pervade la società, dai social alle trasmissioni televisive, dalle chiacchiere al bar ai luoghi istituzionali, è avversata da un’altrettanto forte polemica sulla sua figura e sulla necessità di celebrarla. In Liguria s’è cominciato, in mattinata, in consiglio regionale. Nel pomeriggio la commemorazione s’è spostata in via Garibaldi, col presidente del Consiglio Carmelo Cassibba a leggere un testo sulla figura di Berlusconi. In conferenza capigruppo l’accordo con la maggior parte della minoranza era che non dovesse essere l’apologia di Silvio, ma solo il suo ricordo per un momento di pietas che non si nega ad alcun defunto. Equilibrato secondo Cassibba, eccessivo secondo quella minoranza che a fronte della morte avrebbe preferito evitare le polemiche e aveva deciso di rimanere in aula, pur masticando amaro.

«Oggi, in Consiglio Comunale, il Gruppo Consiliare Genova Civica ha partecipato alla commemorazione di Silvio Berlusconi per rispetto dell’uomo e della sua famiglia – fa sapere Genova Civica -. La volontà era, però, quella di spiegare che il Gruppo non condivide l’opera di celebrazione agiografica in corso in queste ore perché molti sono gli aspetti controversi della vita di Berlusconi che non consentono di considerarlo un esempio di virtù. Un uomo che è stato condannato in via definitiva per frode fiscale, che ha avuto rapporti poco chiari con la criminalità e con la corruzione, che ha incitato a non pagare le tasse e ha offeso la nobile arte della politica. Senza addentrarci nelle poco edificanti vicende della vita privata. Citando Marco Aurelio nel “Giulio Cesare” di Shakespeare: “Siamo qui per seppellire l’uomo e non lodarlo». Il capogruppo Ariel Dello Strologo avrebbe voluto dirlo in aula, ma non gli è stato concesso da Cassibba che ha richiamato al rispetto del regolamento: le commemorazioni non prevedono commenti e distinguo. Ben diversamente era andata in Regione, dove ciascun consigliere ha potuto esprimere la propria posizione e qualche nota stonata rispetto allo schieramento è arrivata anche dalla maggioranza, con il consigliere di Fratelli d’Italia Sauro Manucci che, pur ricordando la stima che milioni di persone hanno nutrito nei suoi confronti e il suo carisma, ha dichiarato apertamente di non condividere le idee di Berlusconi.

Anche il Pd avrebbe voluto precisare, col suo capogruppo Simone D’Angelo, ma anche lui è stato tacitato. Il gruppo era rimasto in aula per la commemorazione, salvo Monica Russo, che è uscita per scelta personale. È uscito anche Filippo Bruzzone dei Rossoverdi che ha voluto così testimoniare il proprio dissenso senza far troppo baccano perché, in fondo, sempre di un funerale si tratta. Diversa la scelta dell’altra rossoverde, Francesca Ghio, che è rimasta in aula, ma al momento della commemorazione non si è alzata in piedi come si fa in questi casi nelle aule istituzionali e ha esposto il cartello con la scritta “Not in my name”. Il capogruppo pentastellato Fabio Ceraudo ha lasciato l’aula lasciando al suo posto una foto dei giudici Falcone e Borsellino, trucidati con le scorte dalla mafia e che non ebbero funerali di Stato. Rientrando in aula, Ceraudo ha indossato un bavaglio rosso.

Una nota del M5S dice che «Stupisce la reazione della politica di destra in merito all’uscita, avvenuta ieri, da parte dei portavoce municipali del M5S dalle Aule dei Consigli per il minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ritengo anzi sia stata una scelta priva di ipocrisia e comunque espressione della libertà di pensiero e di azione che dobbiamo avere tutti senza il timore di essere giudicati. Come capogruppo M5S, non ho partecipato al minuto di silenzio preferendo non entrare in Aula, e l’ho fatto per non avallare una narrazione ben diversa da quella che tutti ormai conosciamo. Vero che Berlusconi ha scritto molte pagine della storia italiana, ma lo ha fatto con la penna sbagliata. Ed è la penna dei bavagli alla stampa e alla magistratura, delle leggi ad personam, dei rapporti poco trasparenti con realtà tutt’altro che specchiate».

I funerali di Stato sono previsti da una legge: sono a carico dello Stato le spese per i funerali del presidente della Repubblica, del presidente del Senato, del presidente della Camera, del presidente del Consiglio e del presidente della Corte costituzionale anche non più in carica. Li rifiutarono, ad esempio le famiglie di Roberto Maroni e di Aldo Moro (morto comunque prima della legge attualmente in vigore). Diversa è la questione del lutto nazionale (in questo caso deciso con ben una settimana di sospensione delle attività parlamentari) che viene approvato su iniziativa del Consiglio dei ministri, cioè di Giorgia Meloni.

Per tornare al Consiglio Comunale, ieri il Pd e Genova Civica, che avevano scelto la linea del “politicamente corretto” a tutti i costi, avrebbero voluto spiegare che rimanevano in aula per pietas nei confronti del defunto e non per condivisione del testo letto dal presidente Cassibba. Ne è nata una bagarre che ha portato alla sospensione della seduta.

