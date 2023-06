La piccola Nora non reagisce alle cure in Usa. Il dolore della famiglia e di tutti quelli che l’hanno aiutata

La piccola è malata di sarcoma. I genitori avevano lanciato una raccolta fondi per tentare una terapia negli Stati Uniti. Ora fanno sapere che «non reagisce come ci aspettavamo»

Questo il messaggio comparso sul gruppo Facebook “Aiutiamo Nora” che in questi ultimi mesi ha catalizzato la raccolta fondi lanciata dai genitori su Change (337.474 euro i fondi raccolti) e tutta una serie di altre iniziative utili a raccogliere i molti soldi necessari per tentare di curare all’estero la bimba.

Le cure e la chemioterapia al Gaslini non erano bastate e il tumore ha invaso i polmoni della piccola. Le metastasi, avevano spiegato i medici dell’ospedale pediatrico genovese, impediscono il trattamento con le cellule staminali. Per quello i genitori avevano lanciato una colletta online per tentare la cura negli Usa, per tentare di percorrere ogni strada possibile. Era la fine di dicembre dello scorso anno.

A febbraio la famiglia è partita verso l’Anderson Cancer Center di Houston dove stanno sperimentando una cura che discende da alcune recenti scoperte che hanno permesso di creare nuovi farmaci e regimi terapeutici che possono fornire più opzioni di trattamento per i pazienti affetti da sarcoma di Ewing, quello che ha colpito Nora.

Tutta la città si era mossa per permettere la cura che, però, non ha funzionato. Decine e decine, nonostante tutto, i messaggi di speranza, sui social. Ora resta solo il miracolo, per chi ci crede. E, d’ora in poi, il silenzio. Abbiamo scritto questo articolo solo per dare conto ai tanti che hanno generosamente aiutato la famiglia a tentare l’ultima strada che restava. D’ora in poi non ne parleremo più.

Mi piace: Mi piace Caricamento...