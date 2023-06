Appartamento allagato, chiusa e riaperta via del Lagaccio per l’intervento dei Vigili del fuoco

Strada stretta, ulteriormente ristretta dalle auto regolarmente posteggiate, e necessità di far accedere l’autoscala per raggiungere la casa: per questo la Polizia locale ha dovuto chiudere al transito la zona tra via Pagano Doria e via Avezzana

Questo pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti in via del Lagaccio per una perdita d’acqua in un appartamento che ha danneggiato anche quello sottostante.

In una strada stretta come quella, anche l’intervento più semplice diventa un problema di viabilità. Per fare manovrare l’autoscala col cestello è stato necessario chiudere la via dalle 17:38 per qualche minuto.

Essendo stata limitata nel tempo, la chiusura non ha causato troppi problemi di viabilità, anche se qualche disagio c’è stato.

Foto di Francesco Bertazzo

