Si rompe un tubo in via Cantore, allagata la rotatoria via Milano-via di Francia

È successo di prima mattina quando l’acqua a pressione ha sfondato il marciapiede. Ireti ha chiuso la mandata, disagi per gli utenti e per la viabilità della zona, alle prese anche con le code ai varchi portuali

Alle ore 5:00, in , in via Cantore direzione ponente, all’altezza del Matitone, e avvenuta una perdita d’acqua con un forte getto che ha sollevato la copertura del marciapiede con “effetto fontana”. L’acqua, scorrendo in discesa, ha allagato la rotatoria tra via Cantore, via Milano e via di Francia.Sul posto le pattuglie della Polizia locale per prevenire i rischi per la viabilità.

I tecnici Ireti sono arrivati alle 5:45 e, per poi provvedere alla riparazione, hanno chiuso la mandata dell’acqua per poi provvedere alla riparazione. Inevitabili i disagi sia per gli utenti della zona sia per gli automobilisti, alle prese anche con il traffico diretto ai varchi portuali.

In copertina: foto di repertorio

