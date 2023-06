Ugl Fna: «Risse, aggressioni, ubriachi: autisti Amt pronti allo sciopero e a rinunciare ai turni serali»

Per il sindacato, Amt deve dare a forze dell’Ordine e Polizia locale l’accesso in tempo reale alle immagini delle telecamere su mezzi per controlli in remoto. «Servono anche corse serali più frequenti»

«Autisti Amt esasperati dal comportamento dei passeggeri nelle ore serali – spiegano alla segreteria Ugl Fna -. Dopo le 22 circa i bus diventano teatro di violenze verbali e non solo. Ultimamente si verificano risse tra passeggeri alticci e aggressioni ad altri passeggeri. Molto spesso c’è chi fuma spinelli tranquillamente, in mezzo ai passeggeri. Come organizzazione abbiamo già denunciato lo spaccio a bordo. Sempre più autisti seralisti (per scelta) stanno pensando di rinunciare ai turni serali perché sempre più spesso teatro di risse, musica alta a bordo e altri comportamenti scorretti. A breve, come organizzazione, avremo il consueto incontro con l’amministrazione sulla sicurezza. Ribadiamo la necessità di sperimentare bodycam su base volontaria a discrezione dei lavoratori, inoltre va fatto rispettare il regolamento di bordo: serve la prevenzione da parte delle forze dell’Ordine. L’attuale frequenza di circa 25 minuti deve essere abbassata almeno a 15 minuti. Così facendo i mezzi sarebbero più visibili e più facilmente controllabili». In sostanza, aumentando le corse, queste sarebbero meno “cariche” e il passaggio ravvicinato garantirebbe una maggiore sicurezza alle fermate. «Le percorrenze risultano insufficienti proprio per l’eccessivo carico» spiegano al sindacato.

«Inoltre, essendo i mezzi videosorvegliati ed essendo possibile accedere alle immagini in tempo reale – prosegue la segreteria Ugl Fna -, sarebbe auspicabile che le autorità potessero accedere in remoto e al riscontro di vari reati procedere con l’identificazione e successivamente le sanzioni del caso. La tecnologia di oggi offre molte possibilità che vanno sfruttate: questo chiederemo alla riunione. Molti colleghi, se le cose non cambieranno, decideranno di non fare più i turni serali e questo sarebbe un problema che creerebbe un disservizio. La nostra Organizzazione l’anno scorso aveva proclamato uno sciopero per la prima volta nelle ore serali e nel fine settimana. Se le cose non cambieranno ricorreremo nuovamente alla protesta . Pretendiamo che i dipendenti operino in sicurezza e con la tranquillità che il ruolo richiede, trasportare centinaia di persone sono una grossa responsabilità. Per noi l’incolumità dei passeggeri e dei dipendenti è la priorità».

