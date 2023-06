L’Immacolata commissionata da Bartolomeo Lomellino a Schiaffino, ritrovata dopo un secolo, è tornata a Genova

Originariamente la statua tardobarocca e il suo l’altare si trovavano nel palazzo dei Rolli Lomellini – Doria Lamba – Ponzone, in via Bensa, ma da tempo se ne erano perse le tracce, I titolari della galleria d’arte Golfinch di via Garibaldi l’hanno ritrovata in una villa del Torinese. Resterà esposta a Genova fino al 1º luglio

Un colpo di fortuna, ma anche l’intuizione che quella scultura doveva essere qualcosa di molto importante e la perseveranza di andare a fondo per scoprire le sue origini: così un’opera dello scultore genovese Francesco Maria Schiaffino (Genova, 1689 – 1765) è tornata a Genova, da dove mancava dalla fine dell’Ottocento, quando si erano perse le sue tracce. Si tratta dell’altare dell’Immacolata Concezione, pensata e scolpita dal maestro della scultura tardobarocca per la cappella di Palazzo Lomellini – Doria Lamba – Ponzone, in via Bensa. Schiaffino ha scolpito anche la statua della Maria Vergine, regina di Genova che si trova nella Cappella Dogale di Palazzo Ducale.

Luigi Pesce e Clemente Zerbone, fondatori della galleria Goldfinch Fine Arts di via Garibaldi, hanno trovato l’altare in una villa del Torinese. Hanno subito riconosciuto l’elevata qualità dell’opera, hanno notato il suo eccezionale stato di conservazione, e hanno subito commissionato gli studi necessari per identificare la scultura e scoprire la sua provenienza alla professoressa Fausta Franchini Guelfi, a Gabriele Langosco e a Roberto Santamaria.

È emerso che questa Immacolata Concezione ha una storia illustre: una fotografia del XIX secolo, rinvenuta quasi per caso in una recente pubblicazione, dimostra che l’opera si trovava un tempo nella cappella di Palazzo Lomellini – Doria Lamba – Ponzone, nel cuore del quartiere abitato dalla famiglia Lomellini, vicino alla basilica del Vastato.

Foto: collezione privata

Il palazzo, di cui si hanno le prime testimonianze nel testamento di Bannetta Garibaldi, vedova di Francesco Lomellini alla fine del Cinquecento, fu oggetto di ampliamento commissionato al giovane architetto svizzero Giovanni Angelo Gregorio, la cui prima opera genovese fu proprio il palazzo in questione. La cappella che ospitava l’altare ritrovato fu costruita entro il 1753, mentre nel 1756 ottenne l’autorizzazione vescovile per celebrare riti al suo interno. Pertanto, è in questo periodo di tre anni che si colloca l’esecuzione dell’altare con la statua che lo sovrasta. L’identificazione dell’opera è stata possibile grazie a una fotografia risalente alla fine del XIX secolo, pubblicata nel 2022 in un libro sulla famiglia Doria Lamba scritto da Lodovico Doria Lamba e Andrea Lercari, edito da Sagep. Nella foto si può ammirare la cappella nella sua forma originale, prima di essere trasformata in un “gabinetto di toeletta”, come viene descritto in un documento risalente a prima del 1898, anno in cui il palazzo passò di proprietà ai Ponzone.

L’altare dell’Immacolata Concezione rappresenta un ritrovamento di inestimabile valore per la scultura genovese del Settecento.

I confronti che hanno portato all’attribuzione senza dubbi all’opera di Schiaffino dell’Immacolata Concezione sono stati realizzati con un gruppo di opere risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta del Settecento. Uno dei confronti più precisi è stato fatto con l’Adorazione dei Pastori della chiesa di piazza Scuole Pie, datata 1762, quindi leggermente successiva all’Immacolata Concezione. Il volto della Vergine nelle due sculture è praticamente identico, con una forma ovale non eccessivamente allungata, un naso lungo e dritto, grandi occhi con la palpebra superiore sporgente, capelli con una scriminatura centrale, una piccola bocca poco carnosa e labbra appena socchiuse.

A sinistra la Madonna l’Adorazione dei Pastori della chiesa di piazza Scuole Pie, a destra l’Immacolata Concezione ritrovata.

Tutte le foto sono del fotografo specializzato in fotografie di sculture Mauro Magliani

Un altro punto di riferimento è la statua di Sant’Anna e Maria Bambina nella chiesa di Sant’Anna a Genova, soprattutto per il modo identico in cui sono scolpiti i drappeggi (soprattutto sulle maniche e intorno alla testa).

Sant’Anna e Maria Bambina nella chiesa di Sant’Anna

L’altare marmoreo su cui è posizionata la statua della Vergine è opera della bottega di Schiaffino. Nonostante le sue dimensioni ridotte rispetto agli imponenti altari contemporanei delle chiese della città, si distingue per la sua qualità e per alcune caratteristiche uniche. In particolare, la mensa su cui si trova l’Immacolata è interamente realizzata in marmo di Carrara, una scelta insolita considerando che usualmente gli altari simili nelle cappelle private erano principalmente realizzati in stucco o legno.

Un’altra particolarità è la scelta del marmo: lo statuario, il marmo bianco per eccellenza, una scelta inusuale in un’epoca in cui i marmi policromi erano più diffusi. La scelta del marmo bianco era finalizzata a creare un equilibrio con l’ambiente in cui l’opera era collocata.

La struttura dell’altare segue uno schema più tradizionale, prendendo come riferimento in scala ridotta i grandi altari delle chiese genovesi tardo-barocche come quello realizzato nel 1670 da Pierre Puget per la chiesa di San Siro, considerato il primo altare tardo-barocco presente nella città.

La statua dell’Immacolata Concezione si può vedere fino al 1º luglio prossimo, tutti i giorni tranne la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nella sede della Galleria Golfinch, in via via Garibaldi, 8.

