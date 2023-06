Famiglia sfrattata da un palazzo in centro storico denuncia: «Dobbiamo andarcene perché il padrone ci farà un Airbnb»

La denuncia sui social di Pascal Bernhardt, regista, editor, cameraman freelance francese, ma da tempo residente a Genova con i figli. Ora dovrà spostarsi in periferia con la famiglia. La gentrificazione avanza e si mangia il centro storico e la vita dei suoi abitanti

«Ieri abbiamo chiuso una casa che abbiamo vissuto intensamente – spiega Bernhardt con un post sul social, scritto per denunciare una situazione che non è certo isolata -. L’hanno vissuto amici genovesi per belle cenette e festicciole, bambini del quartiere, amici dei miei figli che passavano per giocare, fare un pigiama party o mangiare una pasta. L’hanno vissuta un bel po di amici cari di passaggio a Genova, arrivati da molte parti diverse del mondo, che hanno trovato ospitalità calorosa in una casa avvolgente, amici in situazioni transitorie che hanno potuto sostare un paio di settimane. L’ha attraversato un amore travolgente e la sua prole, i miei figli ed io, Per noi era casa nel più bel senso del termine, nel nostro quartiere. Per non parlare della vita che ha attraversato questa casa gli ultimi 20 anni quando la viveva il dj Spillus».

«L’ultima frase della proprietaria al momento di ridare la chiave – racconta ancora Pascal – è stata: “Ora qua buttiamo giù tutto e rifacciamo tutto, perché qui si farà un Airbnb”. Per la cronaca, non ha fatto un lavoro negli ultimi 20 anni con: per dare un’idea, il sistema di riscaldamento è una stufa a gas e l’impianto elettrico è obsoleto. È una casa senza persiane e le finestre non vengono manutenute da almeno 40 anni. Due o forse tre appartamenti del palazzo, che appartiene tutto allo stesso proprietario che ha molte case in città, saranno adibiti a case vacanze. Noi ci sposteremo probabilmente in periferia perché una collocazione in centro è sempre più complicata trovarla. Teniamolo d’occhio questo fenomeno che incide malamente sul tessuto urbano e sulla vita delle persone. Ci sarebbero molte foto da pubblicare, della vita e delle persone che hanno attraversato questa casa».

Mi piace: Mi piace Caricamento...