Sabato 19 giugno all’Lsoa Buridda la prima festa del videogioco ribelle e itinerante

Un evento accessibile e inclusivo, alla riscoperta del potenziale sociale e sovversivo del videogame, nato da un’idea del Collettivo Warpo

KENOBIT, noto streamer ma anche artista elettronico, traduttore di videogiochi e gamer, RICO della band Uochi Toki, e il pluripremiato studio di design indipendente WE ARE MUESLI sono tra le menti che, col nome di COLLETTIVO WARPO, hanno dato vita a ZONA WARPA, la prima festa del videogioco ribelle e itinerante, accessibile e inclusiva, a cui è chiamata a partecipare la comunità di sviluppatrici e sviluppatori, romhacker, game designer e semplici appassionate e appassionati, senza barriere economiche, architettoniche, geografiche e discriminatorie.

“Il mondo del videogioco in Italia è sempre più monopolizzato dalle logiche del profitto. Viene raccontato solo nei suoi aspetti commerciali e per questo il suo potenziale sociale e sovversivo viene disinnescato. Vogliamo riaccendere la miccia di una forma di comunicazione ed espressione potentissima, dando spazio a chi sviluppa, a chi vorrebbe formarsi e iniziare a sviluppare, o anche solo a chi vuole giocare e divertirsi”.

Così il Collettivo Warpo commenta la nascita della “distorsione spazioculturale” delle 7 tappe del tour di ZONA WARPA, partita da Milano e pronta a toccare alcune delle più importanti città italiane (per info www.zonawarpa.it).

“I videogiochi devono essere per tutte le persone che li amano” continuano “Per questo vogliamo dare vita a un evento inclusivo, in cui nessuna persona possa sentirsi esclusa. Il rispetto per l’identità e l’espressione di genere altrui, l’orientamento sessuale, le disabilità, le neurodivergenze, i corpi, le etnie, gli spazi sono valori fondamentali. La libertà è un bene collettivo: tutelala. Essere gentili in un mondo cattivo è un atto rivoluzionario”.

ZONA WARPA è l’occasione per mostrare, testare e diffondere le proprie opere, in cui chi vuole fare videogiochi ha la possibilità di incontrare chi già li fa. Uno spazio aperto per chi vorrebbe entrare nel mondo dei videogiochi ma si scontra con barriere culturali, economiche, geografiche.

Un luogo sicuro in cui stringere nuove amicizie, alleanze e collaborazioni, ma anche dove confrontarsi e scambiarsi conoscenze, sia con creator del proprio paese che creando un ponte culturale con l’underground videoludico proveniente da tutti quei paesi che non sono sede delle più importanti case di produzione (come Cina, Giappone, Europa e Stati Uniti).

“Non agiamo per fini di lucro. Non abbiamo sponsor, ci finanziamo dal basso. Vogliamo abbattere le barriere d’accesso al mondo dei videogiochi: i videogiochi sono per tutti e sono un mezzo di comunicazione potentissimo. Per questo l’accesso al sapere necessario a crearli va diffuso il più possibile, liberamente e gratuitamente. Zona Warpa non è un evento for profit, tutte le persone che ci lavorano sono volontarie. I luoghi che ci ospitano non sono dei locali: sono spazi autogestiti e collettivi”.

Le date del tour 2023, i workshop e gli ospiti musicali extra sono ancora in aggiornamento e ulteriore definizione.

Sono tutte a ingresso con donazione, tutte ospiteranno momenti di talk, workshop e uno spazio espositivo gratuito.

Ogni appuntamento si chiuderà con un momento musicale insieme a Kenobit, Rico Uochi Toki e ospiti. “Guest Star” di tutti gli eventi è Dobotone, console per videogiochi pensata per 4 giocatori, in cui ogni giocatore ha solo un controller a due pulsanti con cui interagire e nessun joystick, a cura di Videogamo, lo studio argentino ospite di questa edizione.

La “distorsione spazioculturale di ZONA WARPA” parte da Milano, queste le tappe annunciate:

· 10 giugno all’LSOA BURIDDA a GENOVA (Corso Monte Grappa, 39) – dalle ore 15.00

· 11 giugno al CSA NEXT EMERSON a FIRENZE (Via di Bellagio, 15)

· 13 giugno alla CORTE DEI MIRACOLI a SIENA (Via Roma, 56)

· 14 giugno all’OTTOBIT ARTLAB a MONTELUPO FIORENTINO (Via Gubbio, 9)

· 15 giugno al CSOA FORTE PRENESTINO a ROMA (Via Federico Delpino, 187)

· 16 giugno all’EX-OPG a NAPOLI (Via Matteo Renato Imbriani, 218)

Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, è uno dei maggiori rappresentanti della scena 8 bit, in Italia e nel mondo. Ha suonato i suoi Game Boy in ogni angolo del pianeta, dal Giappone al Sud America, dagli Stati Uniti al Sud Africa, dalla Russia all’Australia, senza dimenticare l’Europa. Quando non suona, si sbatte per l’underground, organizzando eventi come Milano Chiptune Underground, Cyberspazi e Zona Warpa. Ha anche un canale partner su Twitch, “Kenobisboch”, dedicato al retrogaming e alla cultura del videogioco.

Riccardo Gamondi, in arte Rico, si interessa di distorsione sia audio che mentale dal 1993. Sul suo percorso ha iniziato delle attività che mantiene nel tempo: nel 2001 fonda gli Uochi Toki assieme a Napo (Lapis Niger), nel 2003 nasce lo studio di registrazione Fiscerprais, base sperimentale essenziale. Fondatore della radio in streaming di Rap\Noise Radio Merda Malata, della casa di produzione multimediale MegaBaita, della label Light Item assieme a Gec, della band EnSync con Bastien Champenois (Daikiri), del progetto La Morte (con Giovanni Succi), del progetto Ex-Kamotaa (con Elisabetta Tambornini). Di fondamentale ispirazione è il rumore, dall’Harsh Noise ai suoni dei macchinari agricoli. Di natura mite rimane coinvolto spesso in risse con persone che gli chiedono musica Psy-Trance.

Claudia Molinari e Matteo Pozzi, in arte We Are Muesli, debuttano nei videogiochi nel 2013 con la visual novel su Jheronimus Bosch “CAVE! CAVE! DEUS VIDET.”. Da allora sono attivamente coinvolti nella community internazionale del gioco come speaker, docenti di game design, promotori di una cultura multidisciplinare, inclusiva e positiva del gioco. Tra gli altri giochi a firma We Are Muesli: il docu-game per il 70esimo anniversario della Liberazione “Venti Mesi” (2015), l’inchiesta giornalistica giocabile “Colpo di Stato” (2020), l’escape room per il trentennale della caduta del Muro di Berlino “WER IST WER” (2019), anche nella sua versione libro interattivo “Chi è Chi” (2020), il libro gioco digitale a episodi “Madeleines” (2022), l’action-puzzle cooperativo “SIHEYUAN”, prossimamente in uscita per PC e Nintendo Switch (2023).

