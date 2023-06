Ancora una scritta, nella notte, nel centro storico. I cittadini si ribellano

Christian Spadarotto, presidente dell’associazione “Via del Campo e Carruggi”: «Andrò a parlarne direttamente all’AutAut e non perché ci siano per ora le prove che siano stati i ragazzi che ruotano attorno a quella sfera, ma per esprimere direttamente un giudizio, un ragionamento che possa essere compreso, per aprire il dialogo»

«Stanotte è apparsa questa scritta in piazza del Campo – spiega Spadarotto -. Abbiamo immediatamente denunciato alla Polizia locale perché avvii un’operazione di indagine approfondita che punti a trovare i responsabili per lanciare un messaggio, un segnale a questi graffittari che non comprendono che queste queste manifestazioni, le espressioni di pensiero in questa forma, creano un danno economico alle persone che ci vivono e che hanno anche difficoltà persino al pagare le bollette e che si devono anche fare carico degli oneri per il ripristino delle tinteggiature dei prospetti. È veramente inaccettabile, ormai, questa situazione. Stanno veramente guastando tutto».

Le scritte sono per lo più politiche, non rispettano nemmeno gli edifici in pietra più antichi, come le torri, e gli edifici appena ristrutturati, spesso con grandi sacrifici economici dei residenti. Chi abita in una zona come quella di Pré e di via del Campo, di solito, non nuota nell’oro. Il problema, per i cittadini, non è limitare la legittima espressione di un punto di vista, anche se sono molto distanti dalla critica alla Polizia locale che al momento, spiegano, garantisce maggiore vivibilità e sicurezza dei quartieri della città vecchia, ma quello di evitare quella specifica forma di espressione, il vandalismo, che costa caro ad ognuno di loro.

