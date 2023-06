Incidenti, cinghiali e congestione all’accesso ai varchi portuali: lunedì mattina di caos per il traffico

Problemi sia sulle strade urbane sia sulle autostrade, in particolare A7 e A10. Sopraelevata intasata

Le autostrade

A7 SERRAVALLE️-GENOVA

Direzione Genova

Coda di 1 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per incidente

Direzione Milano

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso

Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A causa di un incidente che si è verificato alle 7:50, una persona è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Ronco Scrivia ed è stat trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo, di media gravità.

A10 GENOVA-SAVONA

Direzione Genova

Coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per Traffico Congestionato

A26 Genova-Gravellona Toce.

Veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Ventimiglia (Km 1,2) e lo svincolo di Masone (Km 15,5) in direzione Gravellona Toce.

In città

Incidenti anche in città in via Cinque Maggio e in viale Brigate Partigiane. Cinghiali sulla strada in via Pietro Gobetti.

In piazza Cavour code per l’accesso ai varchi portuali. Congestione del traffico su tutta la sopraelevata.

