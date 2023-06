Incidente in A10, porto che non assorbe, pioggia: viabilità paralizzata in tutta la città

Difficile anche trovare un taxi: molti sono bloccati anche loro nel traffico. Da stamattina è cominciata la via crucis agli accessi portuali: in mattinata le navi sono arrivate più o meno alla stessa ora e hanno catapultato i veicoli nella viabilità urbana e autostradale. Stasera va in scena il consueto dramma degli imbarchi. E anche per quest’anno non è stata trovata una soluzione che non penalizzi la città

Sopraelevata paralizzata, coda in Valpolcevera, in Valbisagno e in centro, code sulle autostrade, lungomare Canepa bloccata, centinaia di auto bloccate in coda per l’accesso al porto. Anche quest’anno nessuno ha affrontato e risolto il problema degli accessi al porto trovando soluzioni credibili, magari sfalsando l’orario degli imbarchi o inserendo più personale: in fondo non sarebbe difficile, è che proprio non c’è la volontà di farlo perché aumenterebbero le spese, moltiplicando i lavoratori e i turni. E allora, come sempre, il prezzo lo paga la città, imprigionata nella morsa del traffico, con le istituzioni a non voler far nulla nemmeno quest’anno: in questo la giunta comunale di centrodestra segue esattamente le orme di quelle di centrosinistra: non disturbare il manovratore.

I genovesi, ma anche i turisti e tutti quelli destinati ai traghetti scontano l’inerzia con ore di coda in auto, ore per trovare un taxi libero (magari da attendere, come oggi, sotto la pioggia), ore di lento avanzamento dei mezzi pubblici nel traffico: un costo alto in termini di qualità della vita per i cittadini a cui non sembra importare niente a nessuno, anche quest’anno.

Le conseguenze ricadono anche sulla viabilità autostradale: in A7 coda tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, in A10 coda tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla sempre per la viabilità ordinaria, in entrambi i casi, in direzione Genova.

A questo si aggiunge, in direzione Ventimiglia, una coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per incidente (foto di copertina).

In A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso. In A26 l’unica coda per lavori: 1 km tra Ovada e Masone.

