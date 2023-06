Il Pd accusa: «Al Palasport un mega centro commerciale». Bucci: «I negozi a tema sportivo non sono centri commerciali»

Il Sindaco: «Non è cambiato nulla. Il vice sindaco Piciocchi sta scrivendo un comunicato in cui saranno chiarite le superfici commerciali, minori di quelle del Puc. I negozi a tema sportivo non sono centri commerciali e il Palasport rimane un centro sportivo. Non capisco il problema. È il solito gioco al massacro»

Il gruppo comunale Pd, sulla scorta della brochure pubblicata sul sito di Nhoood, una società di servizi e consulenza immobiliare: «Dopo mesi di bugie arriva la verità: 50mila metri quadrati per un mega centro commerciale e nuovi supermercati – si legge in una nota -. Il progetto del nuovo Palasport, ribattezzato significativamente “Waterfront Mall”, destina 50.000 quadrati di superficie ad attività commerciali. Quest’area, sommata agli esercizi commerciali previsti per i piani terra degli altri edifici del Waterfront, costituirà, di fatto, un nuovo mega-centro commerciale per la città, con all’interno l’immancabile supermercato. Con questo progetto, non solo la Giunta Bucci tradisce lo spirito della riqualificazione e viene meno agli accordi presi nel passato con cittadini e commercianti, ma viola anche il Puc vigente che prevede come funzione principale dell’area del Palasport quella di ospitare “residenze, uffici, strutture ricettive alberghiere, servizi privati e di uso pubblico” e come funzione complementare quella di ospitare distretti commerciali, ma solo di natura tematica. L’inserimento di un centro commerciale di 28.000 metri quadrati, su una superficie totale di 50.000, tuttavia, si configurerebbe come funzione principale, non complementare, ed essa non consente la destinazione commerciale».

In merito alla questione, il capogruppo Simone D’Angelo ha inoltre depositato un’interrogazione urgente per la seduta consiliare di domani chiedendo chiarimenti alla Giunta sull’esistenza di studi che giustifichino questa scelta scellerata e la compatibilità del progetto con il PUC vigente.

In una nostra intervista del 10 novembre 2019, Marco Bucci dichiarava: «Quello del palasport non sarà un centro commerciale. Ci saranno piccoli negozi di articoli sportivi. In più ci sarà il food. In totale 12 mila metri. Se a lamentarsi fosse una catena che vende articoli sportivi potrei capirlo: per loro sarà una grossa concorrenza, ma non ha alcun senso che si lamenti chi vende altre merceologie. Il concetto è che non si tratterà di un centro commerciale, non avrebbe senso. Saranno negozi di articoli sportivi legati alle attività che si svolgeranno dentro al palasport». Abbiamo chiesto al Sindaco se ed eventualmente cosa fosse cambiato. ««Non è cambiato nulla – risponde -. Il vice sindaco Pietro Piciocchi sta scrivendo un comunicato in cui saranno chiarite le superfici commerciali, minori di quelle del Puc. I negozi a tema sportivo non sono centri commerciali e il Palasport rimane un centro sportivo. Non capisco il problema. È il solito gioco al massacro». Attendiamo il comunicato e lo aggiungeremo in calce.



